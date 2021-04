Al igual que las más de 651 mil electores hábiles en la región que acudieron a sufragar a sus locales de votación, las autoridades también acuden a cumplir su deber cívico Es el caso del gobernador regional, Javier Gallegos, quien acudió a votar en la mesa de sufragio 020539, en la institución educativa Víctor Manuel Maurtua, en el distrito de Parcona (Ica).

“Acabo de ejercer mi derecho, me siento emocionado de votar en este colegio, porque aquí me impartieron mi educación, además he respetado el voto escalonado y recomiendo a la población lo haga, con el fin de evitar aglomeraciones, debemos respetar en todo lugar las medidas sanitarias”, declaró.

Respeto el voto escalonado

La autoridad regional ingresó a su local de votación pasada las 9:00 am. e hizo la cola como cualquier ciudadano para ejercer su voto. Incluso respetó el horario que correspondía según su último digito de su número de DNI.

La autoridad se mostró preocupado por los adultos mayores y personas con discapacidad por la no instalación temprana de algunas mesas. Recordó que la instalación temprana de cada mesa de sufragio (7:00 de la mañana) es responsabilidad exclusiva de los miembros de mesa, titulares y suplentes.