Tres boticas y farmacias en los distritos de Parcona y Salas Guadalupe fueron cerradas, ya que se evidenció que en los establecimientos no se encontraba el químico farmacéutico en horario de funcionamiento, además vendían medicinas de dudosa procedencia, vencidas y tenían otros insumos en mal estado de conservación.

Operativo conjunto

La Dirección Regional de Salud de Ica (Diresa), a través de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, en conjunto con el fiscal del Ministerio Público, Municipalidad Distrital de Salas, Policía Nacional e inspectores de la Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria, ingresaron a la farmacia “Mi botikín EIRL” , ubicada en la av. Santa Mónica (Parcona), donde se comprobó que mientras funcionada no estaba el profesional químico farmacéutico.

Además, los servicios higiénicos no se encontraban herméticamente cerrados, el techo no brindaba seguridad para almacenamiento de medicamentos y en el área de dispensación se encontraron productos vencidos, falta de limpieza en anaqueles, pisos y paredes infringiendo las normas sanitarias vigentes, procediéndose a la incautación de los productos farmacéuticos y el cierre temporal.

El operativo se desplazó al centro poblado Sol de Puno, en el distrito de Salas, donde se ubica la botica “Junior”, en ese establecimiento no había presencia del director técnico, también tenía medicamentos de dudosa procedencia y un producto que no exhibe en el rotulado del Registro Sanitario Nacional. La inspección también se realizó en la botita “Corazón de Jesús III”, en la av. Santa Mónica de Villacurí del mismo distrito, comprobando que el local no contaba con autorización sanitaria de funcionamiento, sin químico farmacéutico y no tenían documentos sobre la procedencia de las medicinas. Ambas boticas fueron cerradas y se procedió al decomiso de los medicamentos.

VIDEO RECOMENDADO