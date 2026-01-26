El cuerpo sin vida de un ciudadano venezolano fue hallado durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Paracas, manzana C, en el asentamiento humano Vivienda Digna, por el sector de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica.

Investigan muerte

El descubrimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Criminalística, quienes acudieron al lugar tras ser alertados sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el interior del inmueble, construido con materiales precarios.

La víctima fue identificada como Rafael Abraham Rodríguez García, natural de Guanare, estado Portuguesa (Venezuela), de acuerdo con la documentación encontrada en la escena.

Alrededor de la 1:40 a.m., representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para autorizar el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Ica, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas del fallecimiento.

VIDEO RECOMENDADO