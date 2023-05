Chincha: Hampones amedrantan a empresaria para robarle 4 mil dólares

Un nuevo asalto y robo a mano armada bajo la modalidad del “marcaje” ocurrió en Chincha. La víctima es la empresaria y política, Luisa Anampa Moreno, quien fue seguida desde el banco hasta el distrito de Pueblo Nuevo por dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta. Estos delincuentes dispararon y golpearon a la mujer para quitarle los 4 mil dólares que llevaba tras la salir de la entidad financiera.

Anampa refiere que acudió el último martes al banco que esta ubicado en la primera cuadra de la Av. Óscar R. Benavides en el cercado de la ciudad para garantizar un préstamo. Agrega que espero por largas horas en el local sin poder concretar el trámite y cerca de las 6 de la tarde se retira llevando entre sus pertenencias la suma de 5 mil 800 dólares. Ella, tenía como destino la urbanización Fernando León de Vivero, pero antes realizó el cambio en soles de 1800 dólares.

A bordo de su camioneta, acompañada de su hija y una trabajadora de su empresa, va con dirección al citado lugar en la jurisdicción de Pueblo Nuevo. Luisa Anampa no imagino que fuera seguida por delincuentes, al parecer, desde que salió de la financiera. “Presumo que estos me han visto en el banco, me han seguido hasta el cambista y de allí hasta el lugar donde me asaltan”, señala la agraviada.

En un video de seguridad se denota que la agraviada llega a su destino e inmediato aparece la motocicleta con dos sujetos. Estos con arma en su poder amenazan a las tres mujeres y dos vecinos de la zona. Uno de los hampones se acerca a la empresaria, realiza un disparo al aire y la saca con violencia del vehículo. Anampa quedó en el pavimento mientras los forajidos toman los dólares y escapan con dirección desconocida.

La empresaria, excandidata a la alcaldía provincial, lamentó que no se ponga coto a los asaltos y robos que golpea a los chinchanos. “No sé hasta cuándo va a durar esta delincuencia. Las autoridades no ponen manos duras. Me da mucha pena lo que pasa, ya estamos en tierra de nadie”, cuestionó. Anampa invocó a las autoridades que tomen acciones para proteger a la ciudadanía ante los hechos delictivos que siguen presentándose en la provincia.

