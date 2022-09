El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ica, rechazó energéticamente y exigió las disculpas públicas del exgobernador regional Fernando Cillóniz Benavides, tras sus cuestionadas declaraciones calificadas como discriminatorias, que fueron emitidas en un evento desarrollado por la Organización Perú Sostenible en su edición 2022.

Rotundo rechazo

El decano del mencionado colegio profesional, Jorge Luis Hernández Angulo, sostuvo el pronunciamiento del Capítulo de Ingenieros Agrónomos, que señala como desafortunadas y ofensivas las expresiones de Cillóniz, indicando que se daña la imagen y el prestigio de los egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

“Ica está posicionada como una de las regiones líderes en la agroexportación, generando empleo para familias del país. Los ingenieros agrónomos de la UNICA, hoy somos los responsables del desarrollo económico de la región, donde se encuentran las empresas más grandes en la exportación de uva de mesa, palta, arándano, cítricos, cebolla, espárragos, granada, entre otros productos: el 45 % de los ingenieros agrónomos de nuestra universidad, venimos desempeñándonos en el sector agroindustrial de la región y a nivel nacional, destacando el 33 % en cargos gerenciales y de jefaturas como asesores, docentes y profesionales”, declaró.

Añadió que los comentarios de la exautoridad regional son en contra de la casa superior de estudios y carecen de sustento, siendo discriminatorios para los egresados de la universidad e induciendo a que las empresas no los contraten.

Cabe señalar que, en el evento, Cillóniz puso como ejemplo que en el Banco Central de Reserva (BCR) se estarían seleccionando a los profesionales según la universidad de la que vienen. Dijo que se debería contratar a titulados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pacífico, Católica y cuestionó que un título de la César Vallejo valga igual que uno de estas universidades.

Esta declaración fue rechazada por el periodista de The Washington Post, Diego Salazar, quien pidió al también empresario aclarar su postura. A lo que Cillóniz respondió: “A mí en las empresas, yo tengo una empresa y nosotros buscamos (profesionales) de la Agraria y Valle Grande, no me hagas buscar agrónomos de la San Luis Gonzaga de Ica”, aseveró.

