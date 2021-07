La ciudadana Ana Claudia Orellana Flores de 26 años, ha denunciado públicamente a la empresa privada Menorca Inversiones, por haber vulnerado el derecho al pago de sus beneficios laborales que oscilan en más de 50 mil soles. Indicó no se está respetando la normativa laboral general.

Orellana detalló que se desempeñó como asesora de ventas de la mencionada empresa por un tiempo de 3 años, periodo en el cual habría sido contratada como locadora de servicios, pero ante una inspección de Sunafil, se comprobó un horario de trabajo, correo corporativo, informes y demás que acreditaban su ingreso a planilla.

Vulneración en derechos

“Menorca lo único que pretende es alargar el proceso y llevarlo a la Corte Suprema de Lima, no tengo trabajo desde febrero del 2020, me siento desesperada, cumplí las funciones de asesora de ventas, que consiste en vender los terrenos de Menorca, no había pago de feriados, horas extras y otros”, declaró.

Por su parte el abogado Juan Montoya Rojas precisó que existen hasta dos resoluciones del Segundo Juzgado de Trabajo, que disponen la materia de desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la existencia de una relación laboral que establece el pago de beneficios, por un monto de 50 mil 266 soles.

“El Segundo Juzgado Laboral determinó que hubo una simulación de contrato civil, se dispuso el pago de todos sus beneficios sociales, ahora la empresa ha interpuesto recursos de casación bajo argumentos no creíbles y sin pruebas”, sentenció.