Una presunta negligencia médica se ha denunciado contra un médico de la Clínica Señor de Luren (Ica), donde una joven de 18 años de edad se sometió a un procedimiento de banda gástrica, que en la intervención médica le produjo una hemorragia, causándole la muerte.

Grave denuncia

Gladys Soledad Flores, indicó que su hija Valeria Uculmana Flores, ingresó el domingo 18 de febrero al promediar las 8:00 de la mañana a la clínica Señor de Luren, ubicada en la Av. San Martín (Ica), donde se iba a realizar la banda gástrica. El médico a cargo es Jaime Pardo Lu, a quien indica como el responsable de la presunta negligencia médica, ya que con el bisturí habría dañado una vena aorta que desencadenó una severa hemorragia.

“Ya estaba en sala de operación y como a las 10:00 de la mañana, veo que pasan varios médicos apresurados, luego el doctor me dice sobre una complicación y que hubo una hemorragia interna y solo le ponían gasa para evitar la hemorragia. Él mismo me dijo que no se dio cuenta y le habría cortado la vena, pero que mi hija estaba estable, yo le dije que quería verla, y me dijo que no podía porque estaba sedada”, declaró.

Añadió que después le comunicaron que su hija debía ser trasladada al área de traumashok de un hospital, derivándola al Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde llegó después de la 1:00 de la tarde, sin embargo, los médicos del nosocomio de Essalud, solo confirmaron el deceso de la joven estudiante de enfermería técnica.

“Le pusieron tres unidades de sangre, pero tengo todo que comprueba que ella estaba bien de salud, no me dejaron subir a la ambulancia, el oxígeno no funcionaba, esa maquinita que le ponen tampoco salía números y cuando ingresó al hospital, escuché que decían, como vas a aceptar una paciente que ya está fallecida”, dijo entre lágrimas.

La progenitora aseveró además, que el galeno de la clínica solo le ofreció la capilla ardiente y el nicho, lo que le causó indignación, y señaló que Pardo Lu en el hospital de Essalud le mintió al indicarle que su hija aún seguía viva. Asimismo, la clínica en un primer momento se negó a brindarle la historia clínica de su primogénita.

“En el hospital me dijo que mi hija estaba viva, pero luego sale otro doctor de Essalud y me dice que sea fuerte que mi hija estaba muerta, que ingresó sin signos vitales. El médico de la clínica con su señora me lloraron, me dijeron que no lo denunciará, que iba a correr con el sepelio. Hemos ido a la clínica con la policía y no me quería dar la historia, cuando ya la obtuve decía que mi hija estaba obesa, pero ello solo tenía un poco más de peso y en el hospital le ponen que ha fallecido por muerte natural”, finalizó.

