La ciudadana Karin Torres Coronado (50), ha denunciado presuntos hechos irregulares en su proceso judicial, ella no puede ver a su menor hija de 13 años, debido a que su ex pareja Raúl Eduardo Almora Hernández (53), no la lleva a las visitas ordenadas por el Poder Judicial, y habría influenciado en la actitud de la adolescente.

“El señor, quien trabaja en la Contraloría, se llevó a mis dos hijos en febrero del 2022, el Juzgado me iba a dar hasta en cuatro oportunidades la tenencia provisional, pero el padre de mis hijos presenta oposición, él me ha denunciado por presunto maltrato psicológico, pero no hay ninguna prueba y el Poder Judicial otorgó una media de protección por ese presunto maltrato, pero no dice que no pueda acercarme a mi hija y eso ha sido ratificado, la orden es que todos los viernes debo ver a mi hija, pero él no la trae”, declaró, y añadió que no ha recibido apoyo por parte del Ministerio de La Mujer, además que la Fiscalía lleva más de 450 días investigando su caso.

Asesoría legal

Anthony Quispe, presidente de la Asociación ProFamilia, denunció presunta omisión de funciones por parte de los encargados de los órganos de disciplina del Poder Judicial y el Ministerio Público, ya que no se estaría cautelando de manera exhaustiva a los administradores de justicia, quienes estarían retrasando el proceso judicial de la madre de familia.

“En el caso de la señora Karim, hay proceso de violencia psicológica interpuesta por el progenitor para obstruir con la madre y su menor hija, el caso fiscal ya tiene más de 450 días de investigación, la criatura ha sido sometida, revictimizada, ha sido manipulada para que pueda odiar a su madre como se puede acreditar con los informes psicológicos, donde una menor pone términos que una criatura de 13 años no puede decir. Hemos presentado una pericia de parte, donde se indica que el progenitor está manipulando a la menor, a pesar de todo ello, el fiscal sigue aguantando el archivo definitivo de la denuncia de violencia psicológica en agravio de la señora Karin Torres. Le hemos reiterado varias veces al jefe de disciplina desde el año pasado y su comentario del Dr. Talavera es ,”nose qué hacer con este fiscal”, referente al fiscal Luis Laura, entonces si el jefe del órgano de disciplina me dice eso entonces para que esta en el cargo, lo mismo pasa con la jefa de ODECMA que ahora es ODAM, hemos presentando una denuncia por actos inconstitucionales, porque a la señora le otorgan una medida cautelar para que pueda recuperar a sus niños y de la noche a la mañana, el señor juez, Cesar Alegría lo anula,”, acotó.

