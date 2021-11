Ica: Más de S/ 136 mil de perjuicio en contratación de consultorías para proyectos de inversión

En el marco del Megaoperativo de Control en Ica, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 136 000 como consecuencia de irregularidades en la contratación y pago por servicios de estudios de preinversión y expedientes técnicos en la Municipalidad Distrital Pachacútec, afectando la transparencia e integridad de las contrataciones.

El servicio de consultorías contratado por la municipalidad se ejecutó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Pachacútec, a través de la elaboración de fichas técnicas y expedientes técnicos para el mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana, servicio deportivo, y limpieza pública de la comuna.

En el año 2019 se suscribió y pagó a un contratista por seis contratos, cuyos estudios y expedientes técnicos no cumplieron las condiciones técnicas establecidas, por ejemplo, no contaron con estudios básicos, los presupuestos carecen de sustento técnico, no fueron formulados según los lineamientos requeridos para realizar un estudio de preinversión, entre otros. Además, no se aplicó los S/ 6 300 de penalidad por 180 días de retraso en la presentación de los proyectos.

Las irregularidades identificadas han afectado la legalidad del uso y destino de fondos públicos, ocasionando un perjuicio de más de S/ 136 mil por estudios y expedientes técnicos deficientes dado que no reúnen las condiciones técnicas requeridas. Por estos hechos, se reveló que la autoridad edil y dos exfuncionarios de la entidad municipal, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.

Los resultados del servicio de control específico -que comprendió el periodo del 2 de enero de 2019 al 30 de setiembre de 2020- fueron notificados al Consejo Municipalidad Distrital Pachacútec para el deslinde de las responsabilidades respectivas, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan.