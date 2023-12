En la total incertidumbre se encuentran cientos de fonavistas en la región Ica, la mayoría con la esperanza de poder retirar la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), se acercan a las sedes del Banco de la Nación, sin embargo, muchos aún no son beneficiarios, pese a que ha pasado más de una década de haberse inscrito.

Están desorientados

Ayer, en el segundo día del pago del Fonavi, para el grupo del padrón Nº 20, decenas de adultos mayores llegaron desde tempranas horas de la mañana al Banco de la Nación, en la avenida Grau. En la fila se mostraban descontentos y nerviosos, no solo por la desinformación constante para saber si podrán recibir sus aportes, sino también por la incertidumbre de conocer cuánto es el monto que el Estado peruano les devolverá. En varios casos tuvieron que regresar a sus casas sin ningún cobro.

“Yo he pasado todo, el abogado me dijo que ya ha activado todo, mi esposo ha trabajo en la mina por más de 30 años y ha aportado por 12 años, pero ya ha fallecido, ahora he venido a cobrar sus aportes y me dicen que no hay nada”, declaró Celsa Velásquez (80), viuda de Huamaní, quien mostraba resignación sentada en una estructura en las afueras de la entidad bancaria.

A la sede continuaban llegando más personas de la tercera edad. Correo comprobó que varios ciudadanos no tenían conocimiento sobre las herramientas tecnológicas y dónde pedir información, y muchos de ellos, se dieron con la sorpresa que desconocían el dinero que el Gobierno le iba a devolver.

“Yo cobré hace 4 años, de Fonavi me pagaron 1200 soles, he venido para ver si puedo cobrar el restante, que ni siquiera sé cuánto es. He aportado por lo menos 12 años, y trabajaba como obrero de campo en la cooperativa Santa Margarita”, dijo Juan Custodia, quien llegó desde el distrito de Tate. Al igual que él, otro fonavista de 84 años, indicó que ya había retirado un primer monto de S/ 2800 hace años y esperaba poder cobrar el saldo restante, pero no sabía si su dinero estaba pendiente de ser cobrado.

En tanto, otro grupo de los aportantes al Fonavi, reclamaron que antes de llegar al Banco de la Nación, se trasladaron hacia un local en la urbanización Las Mercedes, donde se encuentran realizando supuestos trámites del Fonavi para la devolución de aportes. Ellos dijeron haber pagado entre S/ 50 hasta 174 soles, pero hasta la fecha no han recibido ningún sol.

“Tengo 78 años y he aportado 11 años al Fonavi, me inscribí en el 2010 en un local por el “Parque del Amor”, que ahora está en el parque Las Mercedes, donde me cobraron S/ 50, pero he venido al banco y no aparezco en lista, yo vengo desde Subtanjalla, y he consultado con mis vecinos que también son fonavistas y a todos nos han dicho que no nos corresponde aquí porque vivimos en Huancavelica. Otro problema es que hemos visto en televisión que algunas personas que han aportado 12 años han recibido solo 46 soles, y no sabemos a quién reclamarle o a donde ir para una nueva reinscripción”, añadió Florencio Coronado, quien trabajaba como obrero de campo en la actual cooperativa Macacona.

La misma preocupación fue compartida por Thomas Carrasco de 84 años, quien llegó desde Santiago e indicó haber sido estafado. “Me han dicho que no estoy en lista y en un local me han cobrado 174 soles para inscribirme, he aportado 10 años, yo era agricultor de campo y aportante del Fonavi, y solo me dicen que no estoy en la lista, no sé a dónde ir”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO