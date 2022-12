Vecinos del distrito de Subtanjalla llegaron hasta los exteriores del palacio municipal donde catalogaron como “nefasta” la gestión municipal encabezada por el alcalde Manuel Cabrera Huayanca, ya que en varios sectores continúan por décadas sin agua, mientras que un grupo de moradores denunció que por cuatros meses la comuna no les proporciona las remesas de alimentos para 26 vasos de leche de la jurisdicción, afectando a los más vulnerables.

Familias son humildes

El regidor distrital del municipio de Subtanjalla, Jim Ríos Jarpi, explicó que la Gerencia de Desarrollo Social del mencionado municipio no realiza la entrega de las remesas de leche, avena, quinua-kiwicha de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, afectando en la alimentación de hasta 550 familias, quienes son de escasos recursos económicos y hasta la actualidad no tienen el apoyo municipal. Las familias afectadas corresponden a los sectores de César Vallejo, Campo de Arena, Las Lomas, Las Brisas de Jaway, Ex Banco Minero, Los Médanos y otros 20 comités, quienes no han recibido los miles de kilos de quinua, avenas, además de cientos de tarros de leche.

“Desde octubre se reclama en sesiones de concejo que se cumpla con la alimentación de niños, adultos mayores y embarazadas. Se dijo que había problemas con el proveedor y se iba a realizar la compra directa, pero ya se va la gestión y no hay solución, los vecinos han venido a conversar con el alcalde y les han quitado sus carteles y no los han recibido”, declaró.

Por su parte, Avelina Luján, representante del comité de vaso de leche del Ex Banco Minero, sostuvo que el municipio les dijo que el 16 de diciembre del presente año se realizaría la entrega de las remesas, sin embargo, continúan en la espera, inclusive las beneficiarias han reclamado al comité aduciendo que no repartían los productos, cuando la realidad es que el municipio no les realiza la entrega por varios meses.

