Una presunta estafa habría cometido la inmobiliaria Urbaniza en contra de la ciudadana Lizbeth Elisa de la Cruz Guerrero. Ella indicó que pagó más de 25 mil soles por la separación e inicial de una vivienda ubicada en la octava etapa de Los Parques de Huacachina, en la provincia de Ica, sin embargo, se le brindó una información inadecuada.

Grave caso

La ciudadana en el periodo desde diciembre del 2023 a octubre del 2024, realizaba depósitos mensuales entre 1650 a 2600 soles, llegando a cancelar la suma de 25 mil 200 soles. Una vez finalizada señala que, tras una información detallada, descubrió que la información que recibió en un primer contacto por la vendedora, resulto ser inexacta, incompleta y contradictoria, lo que ha generado una pérdida de confianza en la capacidad para cumplir con los términos inicialmente planteados.

“La indignación como persona al querer nuestra casa o un bien, pero nos encontramos con este tipo de empresas que nos mienten, que incitan a que tomemos decisiones inadecuadas con consecuencias como una probable estafa. La inmobiliaria Urbaniza me ofreció una casa, un número de lote, se me hace la visita piloto, se nos dice vamos a organizarnos e ir con tal banco. La vendedora Carmen me envía una proforma y yo le digo oye, pero porque tantos años y me dice, no te preocupes esto solo es de manera rutinaria, porque todas las casas salen con determinados años que son 20, pero cuando termines de pagar tu cronograma de cuota inicial es recién ahí donde te van a rebajar a 10 o 15 años, tengo audios donde me dice eso”, declaró.

Añadió que ha conocido hasta una decena de casos de personas que tienen problemas con la mencionada inmobiliaria, explicó que realizó una firma de contrato, cuenta con los váucher de depósito, pero la empresa no le hizo llegar ningún comprobante electrónico. Cuando finalizó en su totalidad, preguntó qué pasos debía seguir, pero le brindaban información confusa.

“Pregunto que sigue porque ya terminé de pagar y no me saben dar razón, solo me indican que debo seguir pagando, pero porque, si ya he cumplido, me dicen que si ya no quiero seguir pagando te propongo otra casa, pero porque voy a querer otra casa, si yo ya decidí previo por una propiedad y fue por eso que firmé un contrato preparatorio para que se cumpla lo que me ofrecieron. Desde el inicio me han dado información basada en mentiras”, dijo.

Pide devolución

De la Cruz Guerrero vive una pesadilla, ya que trabaja en Lima y debe viajar hasta Ica para poder obtener información sobre su compra, señala que por los canales electrónicos de la inmobiliaria (correo, celular y otros), no obtiene ninguna respuesta. Añade que la empresa no cuenta con una oficina de Atención al Cliente.

“Yo cumplí a cabalidad todo, tras ir varias veces me atendió la licenciada Geraldine Rodríguez, así me dijo que se llamaba y que era la asesora legal, pero nunca me presentó ninguna credencial. He vuelto a contactarme, pero su correo institucional rechaza los mensajes, no existe, me dicen que no pueden darme el número, luego he acudido, pero no hay nadie, no dan ningún tipo de solución, ninguna ayuda”, indicó.

El 23 de noviembre del 2024, dirigió documentación al gerente general de Urbaniza Perú SAC, Alberts Jhon Yañez Morales, por la solicitud de devolución del dinero abonado que se pagó por concepto de separación de inmueble y pago por concepto de inicial. “Las circunstancias descritas vulneran los principios de buena fe y confianza que sustentaron la decisión inicial de contratar sus servicios”, indica el documento. Asimismo, el 15 de enero del 2025, registró en el libro de reclamaciones, ya que tampoco le brindan una orientación adecuada o información sobre la devolución de su dinero.

Del mismo modo existe en el libro de reclamaciones, la hoja de reclamación de la señora Janett Sumari Quispe, quien reclama a Urbaniza el monto de 10 mil 275 soles, “que habiendo firmado un contrato por una casa, la cual le dieron a otra persona, solicité la devolución de mi dinero, lo cual se ha extendido año tras año, llegamos a programación de fechas para la devolución, no han cumplido las fechas desde el 2020, y son más de 5 años esperando mi dinero”, se lee.

