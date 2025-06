Ramiro Barco Oliva, joven piloto iqueño de Rally Cross Country, relató su experiencia en el mundo del motociclismo, destacando sus inicios, logros y aspiraciones, además de agradecer el apoyo que ha recibido en su carrera.

“Yo comencé con el mundo de las motos a los 4 años, a mi Papá le gustaban las motos, a mis hermanos también, entonces teníamos un circuito de motocross en la chacra. Pero mi Papá siempre salía al desierto con sus amigos, entonces, cuando tenía 6 a 7 años, le dije a mi papá que también quería salir con él al desierto, porque me gustaba más hacer rutas largas que estar girando en un circuito”, contó Barco.

El joven piloto explicó que su formación en el deporte fue progresiva, adaptándose a las condiciones del terreno desde muy pequeño. “A partir de los 7 años, comencé con cuatrimoto, porque no había moto con cilindrada que me pueda ayudar bien en el desierto. Pero después, cuando crecí, me pasé nuevamente a la moto”.

Barco resaltó la ventaja que representa para su preparación vivir en una región como Ica, con terrenos ideales para entrenar: “Ica y el Perú tenemos lugares muy bonitos para entrenar. Es un lujo poder tener las dunas al costado de mi casa y poder entrenar en los terrenos, para las competencias que nos toca, como en el desierto, donde también hay piedras. Ica es un lugar con terreno muy variado y soy afortunado de poder vivir en Ica”.

En cuanto a su trayectoria, subrayó su logro más importante antes de la pandemia del COVID-19. En el 2020 viajó a su primera carrera internacional en Argentina, donde ganó en la categoría M-2. También ha sido dos veces campeón nacional y en el 2024 compitió otro mundial en Argentina, también obtuvo un tercer lugar en una competición en el desierto de Chile.

Además, reflexionó sobre la ventaja competitiva que tienen los pilotos locales frente a sus pares internacionales. “Hay muchos chicos que practican el deporte, nos da mucha facilidad tener las dunas aquí. En Europa, los pilotos tienen que irse hasta Marruecos para poder tener las dunas que nosotros tenemos aquí”.

Durante la entrevista, Barco destacó el respaldo recibido por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, y expresó un agradecimiento especial. “Para esta ocasión quiero agradecer también a mi tío Rocky por apostar por mí en esta competencia y apoyar a los jóvenes deportistas iqueños. En agosto, octubre y noviembre volvemos a ir a Chile a terminar la fecha del campeonato, y mi idea es prepararme para el 2026, que son 5 fechas del mundial y me gustaría participar en 2, y también apuntar al Dakar 2027, que es mi sueño. Esperemos que más empresas iqueñas se sumen y me apoyen. Siempre estaré agradecido”.

Finalmente, envió un mensaje de motivación a niños, adolescentes y jóvenes deportistas. “Que nunca se rindan, que sigan con todo por cumplir sus sueños. Yo también he soñado mucho y he conseguido muchas cosas gracias a la constancia y la garra que tengo de seguir queriendo más y llegar a cumplir todos mis sueños”.

Quienes deseen seguir la carrera de Ramiro Barco pueden contactarlo a través de su cuenta de Instagram: @ramirobarcoo48.

