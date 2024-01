Hasta 200 familias que se ven afectadas por la falta de agua potable en sus viviendas, ubicadas en el asentamiento humano Los Algarrobos, en el pueblo joven Señor de Luren (Ica), quienes padecen la problemática hace semanas y a pesar de ser de condición pobre, se ven obligados a comprar el agua a cisternas particulares, causando un perjuicio a la economía familiar.

Problemática por años

Ayer, llegaron hasta las instalaciones de la EPS Emapica más de una decena de vecinos de la mencionada zona, quienes reclamaron que en sus domicilios no tiene agua potable hace dos semanas. Ellos tomaron la medida de manifestarse en voz alta, ya que por más de 14 días han reclamado de manera formal, presentando documentación, sin embargo, no les brindan ninguna solución.

“Nos cobran igual por varios meses, vivimos en Los Algarrobos en una lomadita y cada vez que venimos a reclamar, tenemos el agua tres a cuatro días y después pasan 15 días que no hay. Nos dicen ya vamos a ir, o que no hay agua por el río, y ahora hay bastante agua y con este calor de 33 grados no hay con que bañarse, no hay agua para los servicios higiénicos, si venimos individualmente la atención es peor por eso nos hemos juntado para reclamar”, declaró Richard Garibay, vecino del lugar.

Las familias señalan que pagan mensualmente recibos de hasta 35 soles, sin embargo, cada año el problema se agrava, al punto de tener que comprar cisternas de agua a terceros, quienes les cobran hasta 120 soles, pese a que la población en la zona es de recurso económicos limitados, deben pagar para que particulares les brinden el recurso hídrico, que les dura solo tres días como máximo. Los ciudadanos han priorizado utilizar el agua en la alimentación y aseo personal, pero tienen kilos de ropa sucia, baños sucios y no pueden limpiar las instalaciones de su hogar por la falta del agua.

“El año pasado no pagué, porque como cuatro meses caía poquita agua, entonces como voy a pagar si no tengo agua, me cortaron el servicio y me cobraron 96 soles por reconexión, en mi caso tengo que llevar mis galones en una mototaxi hasta el grifo y de ahí traer el agua porque ni siquiera nos envían cisternas”, dijo la vecina Leticia Gamonal.

“Yo manejo mi Tico y ahí es donde traigo mis baldes con agua de otros lugares, pero en la zona viven ancianos que no pueden cargar baldes. Cuando venimos a reclamar a Emapica solo nos dice que no está el ingeniero, me dicen que no soy el único que reclama, por eso queremos que un representante vaya al lugar donde vivimos y vea nuestra realidad”, comentó otro vecino.

Personal de la EPS escuchó a los ciudadanos, y se indicó que serían atendidos por el jefe del área de Producción, Carlos Espinoza Tarqui, quien es el encargado de explicar técnicamente algún posible problema por la falta de abastecimiento de agua en la zona y cuál sería la medida a ejecutar. También los vecinos serían atendidos por la Gerencia Comercial, ya que reclamaron que se les regularice la facturación. En tanto, los vecinos de la sexta y séptima cuadra de la calle Francisco Pizarro en Parcona, también indicaron que no tiene agua por semanas, y a pesar de haber realizado constantes reclamos a Emapica, no hay solución. A esa zona llegó una cisterna que repartió el líquido a los moradores, sin embargo, varias familias indican que deben trabajar y no se encuentran en sus viviendas a la hora de reparto, quedándose sin agua.

