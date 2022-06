Sin hogar. Así se siente el ciudadano Nilo Veliz Ramos de 41 años, una persona con discapacidad visual, que ha sufrido el robo de todas sus pertenencias de su vivienda ubicada en el asentamiento humando Vivienda Digna B1-4 del sector de La Tierra Prometida.

Se llevaron todo

El ciudadano que perdió la visión tras un accidente de tránsito, indicó que los delincuentes rompieron parte de la puerta de material rústico y se robaron su cama, balón de gas, cómoda, enseres y otros. Todos estos productos los recibió por el apoyo de la población, sin embargo, han sido hurtados y la casa donde vivía junto a sus dos menores hijas de 11 y 14 años, ha quedado vacía por completo.

“En Ica subía a los buses a vender golosinas, pero como no me dejaban y me ofrecieron vender caramelos en Lima en un bus, me fui a la capital para poder trabajar, ya que por mi condición física no encuentro empleo aquí, cuando he regresado el lunes y fui con mi hija a la casa, nos dimos con la sorpresa que se robaron todo, inclusive una ropita que tenía guardada para venderlo como comerciante”, declaró

El hombre, quien es natural de Junín, señaló que no tiene familiares en Ica y el robo ha perjudicado la calidad de vida de su familia, ya que sus hijas aún se encuentran en etapa escolar, por lo que ha pedido a la policía una exhaustiva investigación. Además confía en la solidaridad de la población. Para ayudar contactar al 917671793.

