Ica se ubicó como la segunda región exportadora del Perú en el 2021.

Las exportaciones de Ica sumaron un valor de US$ 5,573 millones en el 2021, un alza del 55% frente al 2020, con lo que se ubicó como la segunda región exportadora del Perú, solo por detrás de Lima, según información de la Sunat, consignada por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Es importante mencionar que las exportaciones peruanas, entre enero y diciembre de 2021, lograron un récord histórico, al registrar un valor de US$ 56,306 millones, según la Sunat. Esta cifra representa un crecimiento del 35.5% con respecto al mismo periodo de 2020.

Jessica Luna, gerenta general de ComexPerú, resaltó que, “este gran resultado se lo debemos a los empresarios y trabajadores de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que impulsan el desarrollo del país a través de las exportaciones, siguiendo la ruta de libre comercio, que el Perú decidió seguir desde hace más de dos décadas. Debemos continuar impulsando el libre comercio y la apertura comercial de nuestro país sin poner trabas para su desarrollo”.

Producción iqueña

De acuerdo con la data, los envíos al exterior desde Ica concentraron el 9.9% de las exportaciones totales peruanas, las cuales llegaron a US$ 56,306 millones el año pasado. Con este resultado, la región del sur superó a los envíos realizados por Áncash y de Arequipa, que en el 2020 ostentaron el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la canasta exportadora del país.

El avance del 2021 fue impulsado principalmente por los envíos tradicionales, que sumaron un valor de US$ 3,578.26 millones. Esta cifra significó un crecimiento del 80.55% respecto al 2020. Mientras que los envíos no tradicionales de Ica llegaron a US$ 1,994.27 millones, un 23.9% por encima de las exportaciones del año anterior.

Los sectores que lideraron las exportaciones de la región el año pasado fueron el minero (tradicional), con envíos por US$ 3,428 millones y un crecimiento interanual del 110.7%; y el agropecuario (no tradicional), con un valor de US$ 1,534 millones, un alza del 18.5%.

Por su parte, los principales productos exportados en el 2021 fueron los minerales de hierro y sus concentrados, por un valor de US$ 1,766 millones (+54.27%); el estaño sin alear, por US$ 870.7 millones (+198.4%); los minerales de cobre y sus concentrados, por US$ 624.4 millones (+771.18%); y las uvas frescas, con US$ 602.7 millones (+31.60%).