Luego de recibir la segunda dosis de la vacuna Shinopharm, el personal administrativo de la Dirección Regional de Salud Ica, fue tamizado en pruebas rápidas para el descarte del contagio del virus.

El resultado según indicó Marco Cabrera Pimentel, titular del área, es favorecedor, precisando que la vacuna china en la región Ica está generando una respuesta inmunitaria favorable al personal de salud.

Vacuna efectiva

Cabrera señaló que la disminución de personal de salud en camas UCI en toda la región en la última semana es considerable. “La vacuna no te va proteger que no te contagies, la vacuna lo que hará es que el paciente no llegue hasta el cuadro severo de la inflamación, es por ello que las personas que han sido vacunadas deben continuar con sus protocolos de bioseguridad”, comentó.

Asimismo, indicó que ya se ha vacunado en su totalidad al personal de salud de la región, bomberos, personal de limpieza pública. Sin embargo, hace falta inmunizar a los adultos mayores y personas vulnerables.

“El lunes de la próxima semana tenemos reunión todos los directores de salud en conjunto con los gobernadores en la capital, ahí se definirá cuál es la nueva estrategia de vacunación nacional. Una de las propuestas en unificar esfuerzos y atacar de forma territorial de acuerdo a la cantidad de contagiados por el virus”, adelantó.

Nasca la provincia mas afectada por el dengue

Respecto al dengue, el director precisó que es la provincia de Nasca la que tiene más casos reportados. “Se debe trabajar en la prevención para evitar más contagios de dengue, estamos llegando a la temporada de invierno y disminuye la propagación de zancudos, pero aumentan las enfermedades respiratorias que favorecen al contagio del COVID – 19”, señaló.

Ante el pedido de más presupuesto realizado por el titular de la Red de Salud, Cabrera, indicó que ya lo realizaron al Ministerio de Salud, exhortando a la población a continuar con las medidas de prevención en casa, como el lavado constante.

“El 80% del trabajo que se realiza para prevenir el dengue depende de la población, nosotros continuaremos realizando el control larvario y las fumigaciones de acuerdo al cronograma establecido”, finalizó.