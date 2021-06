El abogado Marco Antonio Luna Victoria Martínez, representante de una de las siete sucesiones intestadas de Temístocles Rocha Rebatta, señaló que el terreno ubicado en la segunda etapa de Fonavi La Angostura, se encuentran inscritos y con los derechos vigentes a favor de su patrocinado, precisando que la Procuraduría del municipio de Subtanjalla deberá acudir al Poder Judicial si en caso consideran tener mayor derecho que los herederos del exsenador de la provincia.

Propietario primigenio

Indicó que Rocha Rebatta, fue propietario de 380 hectáreas en el sector de Fonavi San Martín, predios que han venido siendo utilizados por personas que llegaron y se posesionaron durante varios años.

“Mi cliente no tiene intenciones de recuperar los terrenos que han sido ocupados por los moradores del lugar, estas personas tienen demostrado la vivencia en estos lugares. Sin embargo, el terreno en conflicto el municipio indica tener posesión solo por haber sembrado algunas plantas, nosotros tenemos todos los documentos que muestran que el propietario primigenio es Temístocles Rocha y vamos hacer valer sus derechos”.

Desalojo desestimado

El letrado declaró que el pedido de desalojo extra judicial que el municipio programó con la Policía Nacional fue desestimado.

“Nosotros no estamos actuando de mala fe, hasta el momento no hemos podido sostener reunión con el alcalde distrital, pero no descartamos esta posibilidad, estamos respaldados por el derecho y la población de Fonavi tiene conocimiento y están comprándole los terrenos a mis clientes”, finalizó.