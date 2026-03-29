Una trabajadora del camal municipal de Ica, permanece postrada en el Hospital Augusto Hernández, mientras sus familiares denuncian una presunta mala atención médica y exigen su traslado urgente a Lima ante el temor de un desenlace fatal.

Urgencia médica

Según los familiares, la paciente, identificada como Daisy Quintero Pradinet de 42 años, fue internada desde el pasado 6 de marzo tras presentar síntomas que inicialmente fueron asociados a un presunto caso de carbunco. Sin embargo, con el paso de los días, esta hipótesis fue descartada por análisis realizados en Lima, sin que hasta la fecha los médicos hayan determinado con precisión la enfermedad que la aqueja.

Una de sus parientes, Verónica Salazar Villagaray, cuestionó duramente la atención brindada en el nosocomio, señalando que la paciente ha recibido medicamentos sin un diagnóstico definido. Indicó además que su estado se ha agravado, presentando hinchazón generalizada, dificultad para respirar, vómitos constantes y una marcada debilidad, lo que ha encendido las alertas de la familia.

Asimismo, denunciaron presuntas contradicciones en las decisiones médicas, ya que mientras algunos especialistas plantean la necesidad de realizarle diálisis por posible afectación renal, otros descartan dicha medida. Esta situación ha incrementado la incertidumbre de los familiares, quienes aseguran no recibir información clara ni oportuna sobre la evolución clínica de la paciente.

En paralelo, los allegados cuestionaron la falta de apoyo por parte de la Municipalidad de Ica, señalando que, pese a tratarse de una trabajadora nombrada, no se estaría asumiendo ninguna responsabilidad frente al caso. También advirtieron sobre posibles problemas sanitarios en el camal municipal, donde aseguran que existirían otros trabajadores con afecciones de salud.

Finalmente, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades de salud, incluyendo a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), para que intervengan en el caso y dispongan el traslado inmediato de la paciente a un hospital de mayor complejidad en Lima.

“No queremos que salga en un cajón”, expresaron, insistiendo en que se tomen acciones urgentes para salvar su vida.

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