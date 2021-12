Hasta 7 mil kilos de medicamentos de dudosa procedencia, vencidos y presuntamente falsificados, decomisó la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Ica a nivel regional, ello tras un trabajo en conjunto, interviniendo en decenas de farmacias y boticas en el año 2021.

Operativos a decenas de farmacias y boticas

El director ejecutivo de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Diresa Ica, Raúl Sihuas, señaló que se realizaron 9 operativos con el apoyo de la Fiscalía, Policía Fiscal y personal municipal, teniendo como resultado la clausura temporal de 8 establecimientos farmacéuticos, al no contar con la autorización sanitaria de funcionamiento, no tenían director técnico, vendían medicamentos de procedencia desconocida, realizaban muestras médicas prohibidas, no exhibían el registro sanitario nacional, comercializaban medicamentos del Estado, medicamentos vencidos y el rotulado de las medicinas había sido adulterado o borrado.

Las intervenciones se realizaron en zonas de La Tinguiña, Santiago, Tate, Los Aquijes, y en la provincia de Ica en La Tierra Prometida, Pueblo Joven Señor de Luren, frente al Hospital Santa María del Socorro y frente al Hospital Regional de Ica.

Finalmente, comentó que de un total de 848 establecimientos autorizados por la Diresa Ica, se realizó la visita reglamentaria a 120 locales del sector Salud, de los cuales 20 farmacias fueron clausuradas temporalmente, además de aplicarse 86 resoluciones de sanciones.