La tendencia creciente en la producción agroindustrial ha generado la garantía de puestos de trabajo y estabilidad económica en la región Ica. Los productos se venden en más del 90 % en los mercados internacionales, que siguen apostando por el Perú y la región Ica, como uno de los principales exportadores de minería y productos de la agroindustria.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Luis Vila, señaló que la actividad agroindustrial ha impulsado el crecimiento social y económico de la región, posicionando a Ica, en quinto lugar en el Perú, siendo una de las regiones más competitivas.

“Tenemos un pleno empleo, estamos muy relacionados a nivel internacional en cuanto a la agroindustria y todos los productos que se exportan tradicionales y no tradicionales. Además, la actividad minera genera los mayores ingresos de la región, con la activación de la Mina Justa (Nasca), el Producto Bruto Interno (PBI) en la región se elevaría hasta el 4.5 %, es decir 1.5 % más”, manifestó.

Minería en la región

Asimismo, destacó que la inversión minera acumuló US$ 3514 millones entre 2010 y 2019 y continuó en 2020 pese a la pandemia del COVID-19 donde las inversiones de la empresa Marcobre en su proyecto minero Mina Justa, ha impulsado la mejora de la actividad global y la expectativa de mayores actividades intensivas en cobre.

Enfatizó que se trabaja para una participación más competitiva en el mercado internacional a través de la Unión Europea y en Alemania, buscando la posibilidad de reducir tiempo, plazo y normas administrativas, que hacen perder rapidez a las exportaciones. Por lo que una revisión de los tratados de libre comercio, quebraría la norma internacional, generando que los productos exportados tengan un precio no competitivo y los costos de producción se incrementen a gran escala, perdiendo competitividad a nivel internacional y por ende la pérdida de trabajo de manera rápida.

Comentó además que la estatización del sistema de red de agua, a pesar de que su infraestructura alcanza el 87 % a nivel regional, este sistema del Estado no puede dar más de 9.5 horas de agua potable al día, producto de la deficiente gestión actual.

Importaciones del extranjero

Por su parte el presidente del Comité de Agua y Agro de la Cámara de Comercio de Ica, Jorge Vargas Corbacho, señaló que el sector de la agroindustria genera alrededor de 150 mil puestos de trabajo, y que cada cinco años se duplica los volúmenes, significando que se dupliquen los puestos de trabajo.

Precisó que las empresas del sector agroexportador colocan más del 90 % de su producción en mercados internacionales. La mayoría de productos exportados son uva, espárrago, palta, cítricos, derivados de tomates, además de iniciativas como semillas, flores, pecanas y arándanos, por ello el Perú se encuentra dentro del mercado internacional como proveedores de alimentos.

Sostuvo que en la región existen más de 300 empresas agroexportadoras, que en conjunto suman ventas de más de 3 mil millones de dólares. Asimismo, declaró que, en un escenario absurdo del cierre de las importaciones, se afectaría la producción en el caso de la agroindustria.

“Para la producción, utilizamos insumos de laboratorios internacionales, casi un 30 % de los costos es por los agroquímicos (fertilizantes, desinfectantes) que principalmente provienen del extranjero, además de hormonas de nutrición vegetal, que tienen patentes internacionales. Los agroquímicos son los medicamentos para la salud de las plantas. Un ejemplo es que, si no se trae medicinas al país, el sistema de salud sería deficiente. Por ello es un escenario absurdo no traer agroquímicos, se darían plagas y se detendría la agricultura moderna, pasando a una agricultura muy primitiva, afectando la producción y el empleo”, declaró y reiteró mejorar temas con el diálogo y no imponiendo posiciones de fuerza.