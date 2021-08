Desde el 2014 los moradores del sector de Fonavi San Martín, esperan que la obra de agua y desagüe ejecutada durante la gestión del expresidente regional Alonso Navarro Cabanillas pueda ser utilizada y dejar de ser parte de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), son un promedio de 1200 familias que esperan que este proyecto pueda ver la luz y mejorar su calidad de vida.

Pruebas de calidad

El entrampamiento de esta obra, hizo que hasta la fecha no puede ser entregada, originando que los moradores de San Martín continúen abasteciéndose de agua de un pozo cercano, sin tomar en cuenta las pruebas de inocuidad o de calidad del agua potable.

“La empresa Emapica no interviene en la administración de las JASS y existe riesgo de que el agua que consuman los usuarios de la junta mencionada no sean aptas para el consumo humano. En el caso de Fonavi San Martín, desde hace 7 años no se ha formalizado la recepción de la obra, originando que los pobladores de la zona continúen utilizando las tuberías antiguas para la distribución del agua. Tenemos entendido que entidades de control como la Contraloría y Ministerio Público ya están iniciando proceso de investigación”, declaró Jaime Fernández Garay, gerente general de Emapica.

Según establece el Decreto Legislativo N°1280 precisa que son los gobiernos municipales los que deben promover la integración de las JASS a la administración de Emapica. “Una vez entregada la administración de la JASS San Martín a Emapica podremos utilizar las líneas de agua nuevas y mejorar el abastecimiento en este populoso sector de Ica”, remarcó.

Buscan integración

El Diario Correo, conversó con Leoncio Anccana Yamoka, un dirigente de la JASS San Martín, dijo que culminada la obra, que ejecutó el Gobierno Regional de Ica, se presentaron varias observaciones que hasta la fecha no han podido ser levantados como la instalación de válvulas de presión que no fueron contempladas y que son necesarias por las condiciones geográficas del lugar.

“Hemos pedido que Emapica se haga cargo de la administración del agua en este sector, hace falta que el Gobierno Regional de Ica entregue la obra a la empresa de agua y podemos tener el servicio que la población requiere”, señaló el dirigente vecinal.