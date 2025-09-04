El joven karateca Yusei Ferreyra Reyes, de 15 años de edad y representante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la medalla de plata en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate 2025, celebrado en Asunción, Paraguay.

Orgullo iqueño

Natural de Ica, Ferreyra Reyes compite en la modalidad de kumite y suma a su palmarés importantes reconocimientos a nivel regional y mundial.

Entre sus logros destacados se encuentran la medalla de oro en el Panamericano de Chile 2023, el bronce en el Sudamericano de Bolivia 2024, ser tricampeón zonal sur y tricampeón nacional. Además, alcanzó el noveno puesto en el Campeonato Mundial de Karate 2024.

Recientemente, el atleta visitó la Videna para reunirse con el presidente del IPD, Federico Tong, con quien coordinó su planificación deportiva y su participación en la Liga Mundial Juvenil de Karate, que se llevará a cabo en diciembre en Italia.

