La región Ica rompe récord histórico en exportaciones.

Las exportaciones de once regiones del interior del país registraron valores récord en 2022, según el último Reporte Mensual de Comercio Regional, elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Se trata de Ica, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Moquegua, Lambayeque, Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas, quienes en conjunto totalizaron exportaciones bienes por más de US$ 29 mil millones en 2022, es decir, 14% más que en 2021.

“En la costa, las ventas de arándano y uva aumentaron 15,8 % y 9,1% respectivamente, superando, en conjunto, los US$ 2 600 millones”, resaltó el ministro Luis Fernando Helguero.

En el centro del país, Ica no solo rompió su récord histórico, sino que también se posicionó como la región del interior con mayor participación en la exportación nacional (10%), al registrar exportaciones por US$ 6 175 millones, valor 3 % mayor al obtenido en 2021.

En esta región, las agroexportaciones bordearon los US$ 1 600 millones (+6,5%), lideradas por la uva (US$ 635 millones), los envíos de cobre sumaron US$ 1 067,3 millones (+44 %) y los de nafta de gas natural, US$ 966,7 millones (+15 %).

El 2022 cerró con más de 3700 empresas exportadoras operativas en el interior del país, siendo Piura la región que mayor número al concentrar un total de 634.

VÍDEO RECOMENDADO