Multan a locales por colocar avisos en zona monumental

Al menos diez locales comerciales fueron intervenidos durante un operativo realizado en la víspera por la gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica.

Estos diez locales fueron intervenidos por colocar publicidad que no cumplía con los reglamentos de avisaje de la comuna y por estar en la zona monumental del cercado de la ciudad.

Además, durante el operativo se retiró más de 60 elementos publicitarios que no cumplían con las dimensiones establecidas por las ordenanzas ediles.

El subgerente de Desarrollo Económico Local, Luis Verdi Alva, informó que los establecimientos no contaban con la documentación necesaria para poder tener publicidad en los exteriores de los locales (banners, letreros, paneles, etc.) y que los mismos fueron multados por incumplimiento de las normas y no acatar el reglamento.

“Se ha estado multando locales por incumplimientos de las normas. También se han estado retirando los panales y letreros que no cuentan con la reglamentación necesaria”, dijo el funcionario.

El operativo se llevó a cabo en las avenidas Grau y San Martín, en el cercado de Ica.

“El operativo se dio para evitar la contaminación visual que se presenta por la publicidad de colores. Existe una normativa que la prohíbe en las zonas monumentales y se ha procedido a colocar la multa correspondiente a los locales infractores”, recalcó.

Por otro lado, refirió que se ha instado a la dirección regional de Trabajo a retirar su panel de colores y siga el ejemplo de las instituciones como el RENIEC e INDECOPI, que cumplen con la ordenanza de avisos monocromáticos en el área monumental de la ciudad.

“Hemos pedido a la Dirección Regional de Trabajo retire sus paneles de colores y acate las medidas adoptadas y la reglamentación para la colocación de publicidad en los locales”, aseveró el funcionario para luego adelantar que estas campañas de revisión de los avisos en las calles de la ciudad continuarán a fin de lograr que los establecimientos que ofrecen bienes y servicios cumplan con la normativa que exige la comuna para instalar estos dispositivos publicitarios.