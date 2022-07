La jueza del Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona, Rosa Luz Perales Perales, resolvió declarar infundado el pedido de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en contra del alcalde distrital de Marcona, Elmo Fares Pacheco Jurado, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Medida judicial

Por el contrario dictó la medida de comparecencia restringida con ciertas medidas como no ausentarse del distrito nasqueño sin autorización de dicho juzgado, no variar el domicilio, no aproximarse a menos de cien metros de los testigos Pamela Bustinza Franco, Luis Ezequilla Salas y Amílcar Salazar Bellido, entre otros. Tampoco mantener comunicación directa o indirecta con la investigada Ann Rosmery Zúñiga Vásquez ni con sus familiares.

El Ministerio Público argumentó que existe peligro de fuga pese a que la autoridad distrital tiene arraigo domiciliario. Señaló que según un monitoreo en los Registros Públicos, ubicó que Pacheco tiene dos inmuebles en Palpa e Ica; y no había certeza de que cual era su morada.

Además dejaron entrever que el alcalde perdería el arraigo laboral debido a la actual investigación sería vacado del cargo.

El arraigo familiar, laboral y domiciliario fue acreditado por la defensa legal del investigado alcalde y el Poder Judicial decidió dictarle comparecencia con restricciones. Enfrentará el proceso en libertad.

El origen del caso tiene que ver con la detención de la subgerenta de Logística de dicha comuna, Zúñiga Vásquez por haber solicitado la suma de 200 mil soles a Amilcar Oswaldo Salazar Bellido, representante del consorcio Sheygra (conformado por las empresa Sheysa Contratistas SAC y Granito SAC) que ganó la licitación de una obra.

El 18 de febrero último se montó un operativo policial para revelar el delito. Se ingresó a la Oficina de Logística de dicho municipio. Según el audio, la detenida Zúñiga Vásquez dijo claramente que “traes todo completo, los doscientos un mil soles” y que le día miércoles de la siguiente semana la tenía que entregar todo el dinero.

En ese caso, solo Zúñiga Vásquez purga prisión preventiva mientras duran las investigaciones.