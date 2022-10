Pese a las observaciones de los pobladores del valle Las Trancas, sobre todo de los vecinos del sector de Poroma, la Municipalidad Provincial de Nasca sigue con la construcción del proyecto del relleno sanitario, con la finalidad de optimizar la gestión ambiental de los residuos sólidos y reducir los niveles de contaminación en beneficio de la población.

Múltiples observaciones

Los pobladores del valle Las Trancas encabezados por su alcalde Luis Huamán, fueron enfáticos al recurrir a diversas autoridades a fin que se revise el proyecto debido a que se habían encontrado algunas deficiencias que debieron ser corregidas. Por ejemplo, afirmaban que el proyecto no comprende chimeneas para la quema de gases, no cuenta con un cerco perimétrico para retener la basura que los fuertes vientos de la zona, van a trasladar al centro poblado de Poroma, tampoco tiene un área de segregación de la basura para realizar el reciclaje y lo que es más grave es que no se tiene los costos de operación y mantenimiento de la planta, lamentablemente no fueron escuchados.

De tal manera que será la nueva gestión 2023-2026, la que tendrá que cuantificar los costos de operación y mantenimiento para su funcionamiento. Los pobladores de Poroma consideraron que la nueva gestión del alcalde electo Jorge Bravo Quispe tendrá que auditar ese proyecto y es probable que se encuentren sorpresas en su ejecución, pues la empresa que la ejecuta Gálvez Trans nunca realizó este tipo de obras, sin embargo, habrían ponderado su experiencia en obras de saneamiento.

Aún así el municipio destacó algunas bondades del proyecto, señalando que cumple con los estándares nacionales para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos generados en la ciudad, pues detalla que contará con una infraestructura de servicios y control para tratamientos de residuos orgánicos, así como de agua potable y sanitaria.

