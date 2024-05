Gran preocupación en los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Ánimas, quienes por varios días se acercan a la oficina en el distrito de Marcona (Nasca), exigiendo la devolución de su dinero, ya que la entidad financiera fue intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Socios indignados

Desde el jueves 23 de mayo decenas de socios llegan a la mencionada cooperativa, donde expresan su indignación, enojo y desesperación, algunos indican que tienen sus ahorros de toda la vida, entre los 17 mil, 20 mil y por más de 40 mil soles. Sin embargo, solo encuentran oficinas cerradas, debido a que la SBS informó la disolución de la cooperativa por presuntas irregularidades.

“Con sacrificio he puesto mi plata, y se tiene que explicar el porqué, y no dijeron sabe que esto está pasando y retira tu plata, el señor Ulises Pareja tiene que venir a dar la cara, así como vino a invitar para que vayamos a su cooperativa. Mi plata tiene que devolvérmela, estoy indignado”, dijo un socio a la prensa local de Marcona.

Asimismo, otro usuario agregó que días antes que la cooperativa fuera intervenida, aún se recibían renovación e inclusive más nuevos socios. “Me presente el 20 de mayo para renovar un año más, y no me dijo nada, sabe que esto estaba pasando, y resulta que ahorita ha quebrado, pero no me dijo no ponga y te vamos a devolver”, agregó.

“Decían que no había señal que se le fue la cobertura, que no había sistema, ese es el cuento que nos decía, y hay socios que dicen que hace días pusieron su plata y si sabían que había problema debió la cooperativa informar y no tenían por qué recibir, o sea reciben la plata y se van. Nadie nos regala el dinero, nosotros nos sacrificamos para ahorrar”, expresó otra ciudadana molesta.

Comunicado de cooperativa

Frente a ello, el representante de la Cooperativa Señor de Ánimas, Ulises Pareja Riveros, emitió un comunicado, indicando que es falso que la institución se haya declarado en quiebra y que la SBS habría incurrido en irregularidades en el proceso, ya que se cerró la oficina por “inactividad”, sin embargo, afirmó que la cooperativa estuvo funcionando el mismo día de su intervención.

“Es falso y malintencionada la información que viene circulando en redes sociales, que nuestra institución se haya declarado en quiebra y/o haya emitido un comunicado oficial a procesos referentes a ello. el motivo por el cual se ha producido la intervención, tal como detalla el ente supervisor fue; por causal de inactividad como lo han indicado en el comunicado que dejaron pegado en las puertas de nuestras diferentes agencias, lo cual también será respondida por la vía legal correspondiente, toda vez que nosotros hemos venido laborando hasta el día jueves 23 de mayo en horas de la mañana, en la que posteriormente se produjeron estos hechos lamentables”, se lee en el comunicado.

Agrega que “se ha iniciado contacto y conversaciones con los socios más afectados por la presente intervención, proceso que se viene realizando de forma progresiva, hasta llegar a la convocatoria total de nuestros socios para informarles a detalle las acciones que se tomarán en adelante”, y que los representantes legales elaboran alternativas de solución.

