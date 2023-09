La Contraloría General de la República alertó la ejecución de trabajos vinculados a la solicitud de un adicional por el monto de un millón 159 mil 267 soles que no cuenta con la aprobación de la Municipalidad Distrital de Changuillo, por carecer de sustento técnico, en la obra de rehabilitación del servicio de agua para riego del canal “La Angostura”.

Obra

De acuerdo con el Informe de Hito de Control Concurrente N°1734-2023-CG/GRIC-SCC, la obra en mención tuvo un costo inicial de S/ 6 millones 635 mil 553 que básicamente consiste en rehabilitar el canal de tierra existente por uno de concreto armado rectangular de 4 mil 100 metros.

No obstante, el consorcio que realiza el proyecto presentó el adicional N° 1 en el que se plantea aumentar el ancho en un tramo del canal de 1.2 a 2 metros bajo el argumento de que en dicha zona se produce un incremento del caudal no contemplado en el expediente técnico, pero que la entidad no aprobó dicho adicional por falta de justificación técnica.

Al respecto, la comisión de control constató que en realidad se trata de un retorno de agua que se desvía en la progresiva 0+960 para regar un sector que no es parte del proyecto. De igual modo, advirtió que la contratista ejecutó trabajos en un tramo de más de 360 metros donde aumentó el ancho del canal pese a no contar con la opinión favorable de la entidad. Dichos trabajos podrían ser rechazados de persistir la falta de sustento técnico.

A esta situación se suma un pedido de ejecución de mayores trabajos en la partida de rellenos con material propio en ambos lados del canal, sin mencionarse el criterio técnico que determine que sea indispensable en la obra lo que podría ocasionar, de aprobar la entidad tales metrados sin el debido fundamento, un perjuicio económico por el monto de S/ 94 mil 906.

En la misma línea, la contratista realizó una solicitud de mayores metrados en la partida de excavación con maquinaria en terreno aluvial, pero en su cálculo consideró el tramo donde no se pueden hacer trabajos mientras no se apruebe el adicional N° 1, lo que podría generar un perjuicio económico de S/ 44 mil 551.

