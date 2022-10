Los casos de violencia escolar ocurrido en la Institución Educativa Fermín del Castillo Arias de Vista Alegre, generados por un grupo de alumnos rebeldes ha despertado la atención y preocupación de la ciudadanía que considera que estas ocurrencias están llegando a extremos incontrolables, pues las actas suscritas en la institución detallan agresiones físicas y acoso psicológico.

Por múltiples agresiones

Las numerosas actas suscritas revelan agresiones físicas a niños incluso a mujeres dentro y fuera de la institución, así como burlas, insultos y amenazas, que constituyen una vulneración de los derechos de los niños a temprana edad, porque los niños victimizados disfrutan menos de ir a la escuela y encuentran menos utilidad en lo que aprenden por el estrés post traumático.

Los padres de familia consideraron esta situación insostenible y se reunieron en las puertas de la institución educativa para tomar cartas en el asunto ya que consideran que el delicado problema se le escapó de las manos al director Cristian Suazo.

La directiva de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) asumió algunas medidas colocando un comunicado en las puertas de la institución, señalando algunas condiciones y prohibiciones para la comunidad estudiantil y padres de familia.

En el comunicado señalan que en asamblea general tomaron acuerdos que entraran en vigencia a partir del lunes 24 de octubre, como la prohibición del uso de celulares en la institución. El celular decomisado será entregado después de 15 días, no capuchas, no gorros dentro de clases, no maquillaje ni piercing.

Además, señalan que hoy sábado 22 y el domingo 23 se realizará una cruzada ferminiana con la finalidad de reunir fondos para la instalación de cámaras de vigilancia, implementación del sombreado al ingreso de la institución, estantes nuevos para las loncheras, entre otros implementos para beneficios de los menores.

