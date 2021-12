El municipio de Vista Alegre y la empresa de agua potable Emapavigssa suscribieron un convenio para la búsqueda de nueva fuentes de agua, según manifestó, el alcalde distrital, Willy Bravo Quispe, en vista que el Ministerio de Cultura les ha notificado una resolución coactiva para tapar el pozo de Taruga perforado durante la cuestionada gestión del exalcalde José Gutiérrez Cortez.

El alcalde manifestó que vienen realizando coordinaciones con el congresista Jorge Marticorena para sostener una reunión con el Ministro de Cultura a fin de que se revoque esa resolución, pero no podemos estar esperanzados en un solo pozo, por lo que hemos firmado un convenio con Emapavigssa para perforar y traer el agua desde Pajonal, es una inversión que se realizará el próximo año.

Trascendió que hace cinco años, durante la cuestionada gestión del exalcalde José Gutiérrez Cortez, se perforaron dos pozos en Taruga, el primero en un lugar no comprendido en el expediente técnico que no tenía agua por lo que existe un proceso judicial por abuso de autoridad, colusión simple y omisión de actos funcionales y mientras que el segundo en un intento de salvar su gestión, Gutiérrez Cortez perforó en otra zona. Sin embargo no contaba con la autorización del Ministerio de Cultura, por lo que se inició un proceso que terminó en una resolución de clausura del pozo, generando un grave perjuicio a los pobladores que necesitan el líquido elemento.