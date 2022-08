Decenas de pacientes con cáncer del Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS) viven un drama, ya que esperan por años recibir radioterapias en Ica, sin embargo, las instituciones no firman convenios con clínicas, para que los ciudadanos puedan tratarse.

Dieron sus testimonios

Lourdes Ávalos de 42 años, fue diagnosticada en el 2021 con cáncer de mama, la enfermedad la obligó a someterse a una riesgosa operación, la misma que pudo superar. La ciudadana natal de Pisco declara que en el Hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza no existen equipos para que reciba la radioterapia y solo la refieren a un nosocomio limeño, donde le han indicado que recién podrá atenderse el 25 de octubre.

“El hospital no tiene equipos, en Ica existen clínicas que realizan radioterapias, pero EsSalud no firma ningún convenio, cuando me operé gasté 12 mil soles, ahora necesito 30 radioterapias y de forma particular me cobran 7400 soles”, declaró.

La misma situación atraviesa el padre de Nancy Hernández, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata hace más de 7 años, actualmente el médico ha ordenado que el adulto mayor reciba 18 radioterapias, ya que la enfermedad esta avanzada. Su hija indicó que su progenitor sufre de severos dolores en los huesos por lo que recibe múltiples calmantes, y que ya presenta metástasis. El tratamiento particular para su caso le cuesta más de 6 mil soles. Por lo que pidió que EsSalud realicé un convenio con alguna clínica.

El mismo panorama se evidencia en los pacientes del Hospital Regional de Ica, ahí Karina Aguado, quien sufre de cáncer de mama, señaló que el nosocomio del Minsa tampoco cuenta con equipos. Ella es una madre soltera de condición humilde, quien enfatiza que el Minsa abandona los pacientes oncológicos. “No tengo dinero para tratarme en una clínica privada, el Minsa debe hacer convenios, pero solo me refieren a Lima, donde también me indican que debo esperar hasta octubre, mi estado de Salud ha empeorado y solo nos queda esperar la voluntad de los altos funcionarios del hospital”, dijo.