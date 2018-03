Patricia Torres: “que no regrese el desgobierno”

Síguenos en Facebook y YouTube

La alcaldesa encargada del distrito de Pueblo Nuevo, Patricia Torres Sánchez, manifestó que el regreso del profesor Hugo Jesús Buendía Guerrero a la administración edilicia no debe representar un retorno al “desgobierno, ni a la fábrica de facturas”.

Ambos hechos fueron denunciados y arrastran al excarcelado edil y al gerente de su gobierno Diego Martin Carrión Nevado, con quien comparte una investigación por el delito de Cohecho Pasivo Propio.

Torres Sánchez dijo ser consciente que su cargo es provisional y que será respetuosa de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Indica que cuando llegue la resolución dará “un paso al costado”, dejando documentado los avances de la gestión municipal que asumió desde enero del año pasado. “Soy respetuosa de la ley, y seguiré asumiendo mi trabajo como regidora, y garantizó a la población que no se paralizarán los proyectos y convenios en favor de ellos”, señaló.

La aun edil espera que con la incorporación de Buendía Guerrero no se repitan hechos como trabajadores impagos, presuntas sobre valorizaciones de obra, pagos a constructoras que no prestan servicios para la municipalidad y que no vuelva el “desgobierno”. Menciona que en el pasado (2015 - 2016), cuando solicitaba informes de obras para efectos de fiscalización, no le entregaban, y que además se encubría presuntos actos de corrupción.

Asimismo, recordó que durante los primeros días de su mandato encontró en la municipalidad una “fábrica de facturas”. La operación denunciada en su momento por Patricia Torres, hace referencia a facturas de empresas constructoras que cobraban cuantiosas sumas de dinero al municipio sin haber trabajado, incluso algunos de los documentos hallados, durante una inspección a la oficina del entonces gerente Carrión, se encontraron facturas con el monto a cobrar pero sin descripción.

Acerca de la auditoria que proyecta realizar Buendía, cuando retorne a la alcaldía, Patricia Torres indicó que ella ya solicitó dicha inspección a la Contraloría General de la República. “Estamos a la espera que la Contraloría designe una sociedad de auditoria para que empiece a hacer la auditoria de toda la gestión para que podamos dejar todos los documentos en orden y no como lo encontramos”, sentenció la alcaldesa del distrito.