El Consejo Regional de Ica ha informado que el carnet de vacunación contra el virus de la COVID-19 será obligatorio para el ingreso de los ciudadanos a diferentes lugares de asistencia masiva de personas en los 38 distritos y 5 provincias de la región.

Documento oficial

Ayer se publicó la ordenanza Nº 0011-2021 “que dispone excepcionalmente mientras dure la emergencia sanitaria el requerimiento de carnet de vacunación contra el COVID-19 para el ingreso a eventos de concurrencia masiva en establecimientos públicos y privados en la jurisdicción de la región Ica”. Se precisa que se trata de una medida de manera excepcional que busca estimular la vacunación entre la población y tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia en el territorio nacional.

Ante ello, el consejero regional César Magallanes Dagnino indicó que la presentación del carnet de vacunación debe precisar haber recibido la doble dosis y es de carácter obligatorio para las personas naturales a las cuales el Estado les ha brindado la oportunidad de poder inocularse gratuitamente contra el virus de Wuhán, del mismo modo, la norma es aplicada a personas jurídicas que administran establecimientos públicos y privados de concurrencia masiva.

Asimismo, Magallanes señaló que los establecimientos en los cuales se exigirá la presentación del carnet de vacunación para poder ingresar son los siguientes: casinos y tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas, gimnasios y demás que determine la autoridad sanitaria en coordinación con los gobiernos locales.

“Mucha gente no desea vacunarse, pero también existe la persona que hace el esfuerzo de vacunarse y no puede exponerse ante una persona no vacunada, es por ello que ha sido aprobada la norma, para incentivar la vacunación. En la ordenanza se indica cuáles son los establecimientos que tienen la obligación de pedir el carnet de vacunación, pero por ejemplo en el caso de discotecas y otros, se solicitará cuando se disponga aún su apertura, porque si nosotros vamos a sacar una norma y mañana se apertura otro rubro, tenemos que volver a modificar la ordenanza, entonces por ello queremos dejar en claro que esto no es una autorización para el negocio”, declaró.

Argumentó que los propietarios o administradores de los establecimientos privados indicados en la ordenanza, tienen la facultad de permitir el acceso del aforo sin restricciones para aquellas personas que acrediten estar vacunadas con las dos dosis.

Además, comunicó que la ordenanza tendrá sus primeros días de evaluación, por lo que se encuentran en constante articulación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Ica, Ministerio Público y gobiernos locales, para el cumplimento de la medida a nivel regional. Asimismo, posteriormente se implementará un sistema digital donde se comprobará la originalidad del carnet y evitar que los ciudadanos presenten un carnet falso para justificar su ingreso.

Personas exoneradas de la ordenanza

Por su parte, el consejero delegado regional Boris Diaz Huamaní sostuvo que la ordenanza regional exonera de la presentación del carnet de vacunación a las personas que aún no han sido programadas de acuerdo a su grupo etario para recibir la dosis. Además, en caso el cliente insista en ingresar al local a pesar de no contar con el carnet, previamente a su ingreso deberá llenar un formulario eximiendo de cualquier responsabilidad por las consecuencias de infección o transmisión que se pudiera generar.

“La ordenanza señala con claridad, que es exigible hasta donde el Minsa haya dispuesto la vacunación de acuerdo a sus edades, por ello se encuentran exoneradas las personas que están pendientes de vacunación porque aún no se programa su aplicación por su edad. Hemos considerado que como el proceso de vacunación es voluntario, las personas tienen derecho a no vacunarse, así como también tienen derecho a acudir a un establecimiento, pero también es un derecho de las personas vacunadas, ante ese panorama si el cliente insiste en ingresar al establecimiento debe completar un formulario eximiendo de responsabilidad al Estado, pero deberá asumir una responsabilidad administrativa, civil o penal”, enfatizó.

Iqueños muestran respaldo a medida

En tanto, la población iqueña fue consultada ante la medida regional, muchos de ellos mostraron su conformidad y calificaron de “imprescindible” la norma, ya que garantiza mayor seguridad ante una posible infección por la enfermedad.

La ciudadana Miriam Meza de 55 años indicó ya haber recibido la doble dosis de la vacuna contra la COVID-19, declaró que la medida es muy importante, ya que permitirá incentivar a la población a vacunarse. Asimismo ayudará en el caso de que algún ciudadano se contagie, y con esto no llegará a cuadros graves de hospitalización, ya que el haber recibido previamente el antídoto ayudará a solo presentar sintomatología leve, por los grandes porcentajes de efectividad de las vacunas.

“Es una acción imprescindible, ya que se está velando por la seguridad del ciudadano, porque sabemos que existen miles de personas que no se quieren vacunar, entonces si se les prohíbe se verán en la obligación de vacunarse, además al existir gran porcentaje de ciudadano vacunados en el local donde se acuda, se podrá evidenciar que ante una posible infección los ciudadanos no presenten cuadros graves por el virus”, declaró.

Asimismo, Rigoberto Parra mostró su conformidad con la norma regional, pero sostuvo que en el campo de la realidad es un poco imposible, al poder observar que gran porcentaje de la población aún no decide vacunarse, por lo que exhortó a las autoridades a implementar campañas informativas y de sensibilización, para que el ciudadano sepa que es de vital importancia poder inocularse contra el mortal virus de Wuhán.

“La medida es ideal, estoy conforme porque en mi caso ya recibí la doble dosis, y es más no me quejo si me programan una tercera dosis, pero la realidad es distinta debido a que gran parte de la población aún no ha sido inmunizada completamente con las dosis de la vacuna, entonces es un poco imposible, por ello se deben fortalecer campañas de sensibilización y comunicación, para que la población no tenga miedo de vacunarse”, finalizó.