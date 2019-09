Profesionales niegan haber firmado expediente técnico de obra en Alto Larán

Síguenos en Facebook

La Contraloría identificó que en el expediente técnico para la ejecución de la obra “Mejoramiento del camino vecinal IC514 tramo: Hacienda Larán - Calera - CC.PP. Huamanpali, distrito de Alto Larán, provincia de Chincha” se utilizaron firmas de tres profesionales que, al ser consultados por el órgano de control negaron, haber tenido participación en la elaboración de los documentos.

Fue el 11 de abril de este año, en la gestión de Alberto Magallanes Mendoza, que mediante resolución de alcaldía N° 110 - 2019, se aprueba el expediente para la ejecución de la obra. El proyecto determina un plazo de ejecución de 150 días calendario, con un costo referencial que asciende a la suma de 3 millones 515, 986.67 soles. Hasta ese entonces un hecho había pasado inadvertido; las firmas de tres profesionales no estaban autorizadas.

En la revisión del expediente técnico, la contraloría encontró las firmas y sellos de los ingenieros Dante Vladimir Campos Valencia (aparece su firma en la mayoría de las hojas del expediente); José Pedro Ávila Cáceres (en el estudio de canteras del expediente); Pedro Augusto Luyo Beltrán y del señor Félix Herminio Injante Muñoz. De ambos aparecen sus firmas en el estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación.

La Contraloría solicitó a estas personas que corroboren dicho acto, pero solo Ávila Cáceres “confirmó haber sellado y suscrito el estudio de cantera”. En cambio Campos Valencia dijo “no he participado en la elaboración del indicado expediente técnico y la firma que se indica en los folios 08 de la memoria descriptiva que se adjunta al documento de la referencia no ha sido realizada por mi persona”.

Otro que niega su participación es Luyo Beltrán, quien respondió “no he tenido participación en dicho estudio de mecánica de suelos, por lo tanto la firma no corresponde a mi persona”. El tercero en negar su firma en el expediente aprobado por Alberto Magallanes es Injante Muñoz. Él aclara que “las firmas que aparecen en los documentos no ha sido firmados por mi persona”.

Luego de esta evaluación, el órgano de control, concluye que se ha encontrado una situación adversa. Es decir el “expediente técnico con sellos y rúbricas de profesionales que niegan haber suscrito y participado en la elaboración del mismo, posibilitaría que su contenido sea deficiente y que durante la ejecución de obra no se pueda absolver consultas técnicas”. Asimismo, solicita al alcalde que comuniquen las acciones que va adoptar el concejo.