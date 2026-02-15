El candidato presidencial, Rafael López Aliaga, llegó a la provincia de Ica para reunirse con militantes de Renovación Popular en la explanada del mercado La Palma, acompañado de la congresista Norma Yarrow y otros candidatos a diputados y al Senado.

Campaña electoral

Durante el mitin, López Aliaga se refirió a la situación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), señalando que, en caso de llegar al gobierno, se eliminarán presuntas mafias dentro de la institución.

“Vamos a dedicarnos aquí a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, vamos a eliminar toda mafia en esta universidad. En el examen de admisión va a entrar los mejores, no van a entrar pagando plata. Aquí se premia al alumno que se saca el ancho y que tiene derecho a ingresar en base a su mérito y no pagando coima a nadie”, dijo en el mitin.

Además, el candidato anunció planes de desarrollo regional, incluyendo la ampliación del suministro de agua en diversos sectores de Ica, como Barrio Chino y La Tierra Prometida, así como inversiones para potenciar el turismo en la Laguna de Huacachina y la ejecución del tren de cercanías Ica-Lima.

En materia social, López Aliaga anunció que su eventual gobierno garantizará tres alimentos diarios para los menores, dotará de tablets y conexión a internet satelital a colegios, y reforzará programas de apoyo como Pensión 65, con pagos de 500 soles mensuales a beneficiarios, y establecerá una pensión mínima de 500 soles en la ONP.

El candidato también reiteró su compromiso de combatir la corrupción, señalando que el país enfrenta pérdidas cercanas a 80 mil millones de soles. Sus declaraciones estuvieron orientadas a transmitir un mensaje de orden, meritocracia y desarrollo económico, con énfasis en proyectos estratégicos para Ica y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

