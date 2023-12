En la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad con asfalto y veredas en el centro poblado Campo Alegre del distrito de Chincha Baja, se identificaron presuntos hechos irregulares. El caso fue expuesto, públicamente, por la regidora distrital Raquel Aquije Prada y comunicado además al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincha, que admitió la denuncia.

Fiscalización

Aquije en calidad de regidora del municipio chinchabajino realizó acciones de fiscalización en la ejecución de esta obra adjudicada por el gobierno local al Consorcio Chincha Baja. Ella, en el escrito presentado en el mes de setiembre al órgano de control sostiene que pudo “observar una serie de deficiencias en su ejecución y en el trabajo realizado”. Para sustentar esta acusación se adjuntaron fotos y videos.

Los hechos anotados por Raquel Aquije tratan sobre deficiencias en la pavimentación de la pista, ya que se evidenció desmoronamiento del asfalto. Además, se menciona que la pintura de los sardineles comenzó a despintarse. Y en cuanto a la compra de plantas, la concejal sostiene que 33 plantones no cumplen el valor de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico de esta obra.

Semanas después el OCI responde a Aquije Prada, indicando que la información presentada cumple con los requisitos y se admite la denuncia. Queda en facultad del órgano de control obtener información adicional relacionada a la obra del centro poblado Campo Alegre que permita identificar la ocurrencia de presuntos hechos irregulares, como los advertidos por la citada regidora.

Al cierre de edición en el buscador de Contraloría no figuraba aún el informe de situaciones adversas relacionadas con esta obra, que se ejecuta en la gestión de la alcaldesa de Chincha Baja, Mirtha Hernández Grimaldo. No obstante, esta no es la primera vez que se cuestiona una obra en Campo Alegre que involucra recursos públicos, ya que, en el 2017 el órgano de control observó tres situaciones adversas en la creación del tanque séptico que ponían en riesgo el medioambiente y también los trabajos.

