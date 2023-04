En menos de 5 minutos, los regidores de la Municipalidad Provincial de Chincha, votaron a favor de incrementarse la dieta por más de 3 mil 400 soles por asistencia efectiva a las sesiones de concejo. Ningún regidor voto en contra ni se abstuvieron. Solo uno intervino para dejar en claro que en el documento no se podía utilizar la palabra “reajuste”.

Sesión de concejo

En la última sesión de concejo de la comuna chincha, se dio lectura al Informe N° 861 de Asesoría Jurídica de Gerencia Municipal, que indicada que el pleno del concejo municipal, podrían percibir por asistencia efectiva a las sesiones de concejo hasta el 30% en base al sueldo del alcalde provincial de Chincha, es decir una dieta de 3 mil 420 soles. A solo minutos de darse lectura de la documentación, solo un regidor intervino para indicar que se elimine la palabra “reajuste” y se pueda votar por derogar el anterior acuerdo y someter a votación uno nuevo.

Segundos después los once regidores chinchanos elegidos para el periodo municipal 2023-2026: Silvia Barrios Valenzuela, César Aguirre Levano, Rosaura Ruiz Cueto, Ademir Jordan Holmos, Luz Carbo Travi de Modonese, Francisco Fernández Aybar, Melanie Apolaya Reyes, Mayra Mendoza Gallardo, Jesús Quispe Guerra, Consuelo Solari Bonifacio y Luis Ortiz Salhuana, votaron a favor y se aprobó el acuerdo por unanimidad.El acuerdo actual señala que se debe establecer la compensación económica del alcalde de Chincha, César Carranza por 11 mil 400 soles mensuales. Además, se debe fijar la dieta de los regidores del Concejo Provincial de Chincha, Chincha, por asistencia efectiva a las sesiones de concejo en la suma de S/3,420.00, a razón de S/1,755.00, por cada sesión, hasta por un máximo de dos sesiones de concejo. Asimismo, se encargó a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Presupuesto, el cumplimiento del presente acuerdo de concejo.

Padecen por falta de agua

La decisión ha sido cuestionada por la población de Chincha, ya que a pocos días de cumplirse los 100 días de la nueva gestión municipal indican que en las sesiones de concejo no se han priorizado soluciones concretas a las problemáticas de la ciudadanía, como la inseguridad ciudadana, el caos vehicular, educación, salud y el acceso al agua potable. Este último servicio es de mucha carencia en la jurisdicción que lleva cerca de un mes sin el recurso hídrico y miles de familias se ven afectadas.

Ayer, la población chinchana realizó un plantón en los exteriores de la EPS Semapach, reclamando la falta del líquido por más de 30 días en varios sectores de la provincia, y que a pesar de ello les facturan montos completos por un servicio que no se brinda. Los ciudadanos llegaron con pancartas y a viva voz exigían la renuncia de la gerente de Semapach Lily Tobala y que les envíen cisternas.

“En mi casa mis niños no tienen agua para bañarse e ir al colegio, no podemos cocinar y tenemos que comer en la calle, los baños están colapsados y me veo en la obligación de comprar un tanque por más de 50 soles, que solo me dura 2 días. No nos traen ni cisternas”, dijo Alicia Pachas, vecina del sector La Videna.

Del mismo modo, decenas de familias de la calle Maúrtua, urbanización Magisterial, calle Tambo, Casa Grande, San Cosme (Chincha Alta), Av. Víctor Andrés Belaunde, UPIS San Luis, calle Sucre, calle Los Jazmines (Pueblo Nuevo), también de varios sectores del distrito de Grocio Prado y Sunampe, denunciaron la falta del líquido elemento pro más de cuatro semanas. Temiendo problemas de salud e insalubridad en sus hogares ya que no tienen agua para las labores de higiene personal y limpieza.

