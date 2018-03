Región registra dos casos confirmados de dengue

Síguenos en Facebook y YouTube

El director regional de Salud, Miguel Ángel Paco Fernández, informó que a la semana 10 del año se tiene apenas dos casos confirmados de personas infectadas con el virus del dengue, cifra mínima en comparación al año pasado cuando el número de portadores alcanzó niveles de epidemia en la región. “Tenemos dos casos confirmados de dengue. Son los dos únicos identificados”, añadió y, sin embargo, señaló que el trabajo de prevención debe continuar por todo el año para que los niveles sigan siendo bajo en la región.

“La campaña de fumigación se hace en zonas de alto índice vectorial. Hace poco se hizo la fumigación en un espacio de posible aparición de un caso de zika y el trabajo del control vectorial seguirá hasta fin de año”, remarcó.

Hasta antes de junio del 2015, en la región Ica no se habían presentado casos autóctonos de dengue, solo se reportaban casos importados que se atendían en forma aislada en hospitales y no representaban mayor riesgo porque no se tenía la presencia del vector Aedes aegyptis.

En agosto del 2015 se confirma el primer contagio en la región y a partir de allí se reportan más casos. Además se dio la ocurrencia de brotes en los años siguientes. En 2016 se diagnosticaron 323 casos y 4 mil 491 en el 2017. En 2018 solo dos casos. Para estas fechas, en 2016, ya se tenía 148 casos confirmados y mil 664 en 2017.

Fumigación. Paco dijo que los esfuerzos por controlar la transmisión del dengue han sobrepasado ampliamente lo esperado y se han movilizado brigadas para control larvario y nebulización (fumigación) en viviendas.

Explicó que existen deficiencias en el almacenamiento de agua y la permanencia de hábitos y costumbres perjudiciales en la población. También reveló que existe la persistencia del vector en 37 de 43 distritos en la región. Además, consideró que la actitud renuente en cerca del 30% de la población dificultan aún más el cumplimiento de las metas de intervención.

El director dijo que, a pesar de las dificultades, la incidencia del dengue y el zika ha disminuido significativamente en la región. El jefe de la Salud en Ica informó que la fumigación se hace en función a los índices vectoriales que son elevados en determinado sector, de lo contrario se genera contaminación ambiental.

Paco comentó que la estrategia de control del dengue en el Perú se basan principalmente en la eliminación de criaderos del zancudos de Aedes aegyptis, responsable de la transmisión del dengue, el zika y la fiebre chikungunya; enfermedades que actualmente se reportan en 19 regiones del interior del país.