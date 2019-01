Retiran a ambulantes de las calles Amazonas y La Mar

Síguenos en Facebook

Agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ica despejaron la primera cuadra de la calle La Mar y la primera cuadra de la calle Amazonas, sin embargo una de las comerciantes se negó a retirarse aduciendo que tenía “años trabajando en la zona”.

La actividad se realizó antes de las nueve de la mañana en los mencionados lugares donde, por años, los comerciantes se apostaban y al retirarse, dejaban todo lleno de desperdicios.

OPERATIVO. Para la actividad se dispuso de un contingente de aproximadamente 30 agentes de serenazgo, además se colocó una cinta amarilla en la calle como señal de que los vendedores no podían ubicarse en dicha zona.

RESISTENCIA. No obstante, durante la mañana, una vendedora de refrescos que se ubica en la esquina de la calle La Mar con Grau, dijo que de ese lugar “no la saca nadie”.

La vendedora indicó que hace 43 años que se ubica en esa zona y manifestó que desea que la reubiquen cerca del lugar. Según la trabajadora, “nunca los consideraron para ser reubicados en el sector 29 de enero”.

Con relación al trabajo que vienen realizando, el jefe de serenazgo, Félix Córdova Mendoza, expresó que desean la calma, que no haya violencia y que la vendedora tendrá que ser reubicada en otro lugar. Los vendedores increparon a Córdova Mendoza porque no se les notificó. Este adujo que no es necesario que los comerciantes ambulantes sean notificados para desalojar las calles y que no pensaba discutir con ellos.

“Queremos ordenar nuestra Ica. Hemos recuperado los alrededores del Hospital Santa María del Socorro, la avenida San Martín, el Mercado Arenales y el Mercado Santo Domingo”, expresó.

Añadió que otro lugar donde se apuestan los comerciantes es la calle Amazonas, que está perjudicando la zona y que además continuarán los trabajos de erradicación del comercio ambulatorio en el mercado “Modelo”. “Ese carril de la calle Moquegua y Puno es para dos vehículos y con las justas se utiliza una vía. Los comerciantes deben tomar conciencia”, finalizó.