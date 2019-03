Solo distritos en emergencia con expedientes aprobados recibirán presupuesto

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, reveló que existe un presupuesto estimado de hasta S/ 500 millones para atender la emergencia en los 29 distritos de la región.

Precisó que la única forma de recibir transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), es que cada comuna en emergencia tenga los expedientes técnicos concluidos.

“Si los alcaldes no entregan el expediente técnico, por más que el Gobierno Central quiera, no va poder transferir (el presupuesto). Por lo tanto, he pedido a los alcaldes que programen su fecha de entrega del expediente técnico para así tener presupuesto y atender la emergencia”, remarcó.

Gallegos también aclaró que, además de las fichas técnicas, se necesitan expedientes técnicos aprobados, que no tengan ninguna observación. “Después no salgan a decir que el gobierno no les transfiere el presupuesto”, advirtió.

El gobernador Gallegos brindó estas declaraciones luego de concluir la reunión de los alcaldes y los técnicos de la ARCC, previa al inicio del Muni Ejecutivo 2019.

TRES PROYECTOS. De otro lado, la autoridad regional comentó que tienen un presupuesto asegurado por S/ 250 millones para la obra de ensanchamiento del río Ica y aseguró que esta obra ya tiene el expediente técnico culminado.

También dijo que está el proyecto de construcción de más diques en la quebrada de Cansas (La Tinguiña) por más de S/ 12 millones y la obra de defensas ribereñas en el río Matagente, en Chincha.

El gobernador colocó hoy, junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, la primera piedra del proyecto del canal de irrigación de 22 kilómetros que llegará a Santa Cruz y que es un componente de la obra principal de la represa Los Loros, en Palpa.