Más de 2 mil maestros en la región Ica, esperan su pago de la deuda social, sin embargo, el Estado continúa teniéndolos en la incertidumbre, pese a que casi la totalidad ya tienen los casos judicializados consentidos y han esperado por encima de una década, así lo informó el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en Ica, Víctor Morales Gutiérrez.

Sin abono

El representante del gremio sindical, explicó que aproximadamente 2 mil 300 docentes en el departamento iqueño deben recibir el pago de la deuda social, y pese a que han transcurrido muchos años no han recibido ningún abono por parte del Gobierno Central. A pesar que ya se ha reglamentado la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales que serían desde los 10 mil a 30 mil soles.

“El Ministerio de Economía hace el filtro y manda el dinero, pero son más de diez años de espera y hay maestros que no han recibido ningún sol. De acuerdo a la ley de priorización corresponde 30 mil soles a los maestros con enfermedades terminales, S/20 mil a los que tienen enfermedades graves y S/20 mil para los mayores de 65 años. Mientras que a los menores de 65 años les corresponde 10 mil soles y solamente se pagarán los casos judicializados”, declaró.

En la misma línea, indicó que existen problemas en más de un centenar de profesores y auxiliares, que deben cobrar el bono docente de 950 soles anunciado por el Estado peruano. En Ica este benéfico económico no ha sido dado a los maestros contratados. “En la región tenemos 120 casos aproximadamente y son relacionados a maestros contratados y cuya bolsa de horas diaria era de 12 y en la aplicación de la norma no se les ha querido pagar, henos presentado un escrito a la Dirección Regional de Educación y ahora al Minedu le corresponde resarcir esa deuda con los maestros que no han sido abonados”, finalizó.

