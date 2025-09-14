



En un trabajo de emergencia no se descansa ni sábados ni domingos. A pesar de ello en el paraje “Millpum”, anexo Tragadero, distrito Marco, Jauja, donde maquinaria del Gobierno Regional Junín realiza trabajos de desfogue de la laguna Tragadero o Chocón, paralizaron los trabajos a falta de combustible y no se encontró a ningún personal responsable de tales tareas.

Jherson Briceño, subprefecto del distrito de Marco, afirmó que el Gobierno Regional trajo una compresora de aire, un generador eléctrico, mangas para conducción de agua, una draga para sacar el lodo sedimentado en la boca de Millpum, un camión grúa para ayudar a sacar los residuos sólidos atascados en la boca del sumidero y un cargador frontal para la apertura de trochas, pero solo funcionaron dos días.

DESCIENDE MEDIO METRO

A pesar de ese corto tiempo, las máquinas lograron disminuir el nivel de agua en unos 50 cm, faltando aún unos 7 metros para llegar al nivel normal, sin embargo sábado y domingo no funcionarán las máquinas instaladas por falta de combustible.

Por su parte, el presidente de la comunidad campesina de Tragadero, Nil Huamán Valenzuela, muy mortificado, anunció: “nuestra comunidad de Tragadero, estos días está encargada de la custodia de este conjunto de máquinas, sin embargo hoy sábado no funcionaron. Las autoridades del Gobierno Regional Junín, prometieron que no faltaría nada, pero comenzaron a aparecer falencias.