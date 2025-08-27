Bloquearlo de las redes sociales buscando cortar contacto con él tras finalizar su relación, casi le cuesta la vida a una joven madre de familia quien se salvó de morir estrangulada por la persona que le prometió amor y respeto.

El Juzgado Penal Colegiado para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, condenó a 15 años de prisión efectiva al agricultor Luis Jesús Anchiraico Cortez (26), por el delito de tentativa de feminicidio, luego de intentar acabar con la vida de su exenamorada E.Z.I. (31), el 29 de junio de 2024 en el distrito Leonor Ordóñez Huancaní, Jauja.

PRUEBNA

Las pruebas presentados por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de la Provincia de Jauja, fueron contundentes al demostrar que el agricultor ingresó repentinamente a la vivienda de su expareja aprovechando que ella confeccionaba una prenda de vestir en una máquina de coser.

Dominado por la ira cogió una pita de nylon y comenzó a estrangularla, vociferando “me has bloqueado del Facebook, te voy a matar, te vas a morir”. Durante el forcejeo la víctima logró romper la pita e intenta calmar a su agresor refiriéndole que volvería con él si cambiaba su comportamiento. Todo este acto de violencia fue presenciado por su menor hija de 5 años.

Aprovechando que tenía que entregar el vestuario recién confeccionado a su vecina, la joven madre junto a su hija salieron de casa y rápidamente pidieron ayuda a un familiar para posteriormente dirigirse a la Comisaría de Sincos donde presenta la denuncia. En tanto, el sujeto al percatarse del grave problema que ocasionó optó por darse a la fuga.

Se supo que Anchiraico Cortez estuvo afrontando el proceso en libertad.

Acompañado de su abogado participó de manera virtual a la lectura de sentencia donde refirió que su intención era “solo asustar” a su exenamorada.

Actualmente se encuentra en condición de prófugo y se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales ordenen su búsqueda y captura para ser recluido.