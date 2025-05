Lo encontraron sobre una roca, en medio del río Shullcas y estaba a punto de ser arrastrado por el torrente.

Los vecinos de la cuadra 15 de la prolongación Trujillo, alertaron a los serenos de El Tambo y policías que el cadáver de un varón estaba en el río, abajo de La Cantuta.

Los agentes sacaron hasta la orilla el cuerpo del joven.

Al rato, descubrieron que la víctima era Jean Percy Meza de la Cruz (25), quien era investigado por la extraña muerte del contador Brandon Tueros Victorio (25).

Brandon fue hallado en el río Mantaro, luego que una cámara de seguridad captara, cuando era agredido en Pilcomayo en febrero último.

Extraño

Ayer, a las 08:30 horas avistaron el cadáver de Jean Meza, en posición decúbito ventral.

Los efectivos del patrullaje integrado observaron que el infortunado no tenía documentos ni bienes de valor. “Tiene lesiones en el cuello, al parecer lo asfixiaron. El resultado de la necropsia es importante para descartar o confirmar si es un crimen”, dijo un agente a cargo del recojo de cadáver.

Crimen?

De acuerdo a los indicios se presume que Meza, quien terminó sus estudios en Administración de la UNCP habría sido lanzado de una pendiente al río Shullcas. Su agresor o agresores, le habrían despojado de sus bienes.

A mediados de febrero, policías de la Unidad de Trata de Personas y Desaparecidos de Huancayo y la Fiscalía intervinieron a 5 jóvenes por la muerte de Brandon Tueros.

Una cámara captó a Brandon siendo agredido y después lo hallaron muerto.

Los deudos encontraron un aterrador mensaje escrito para Brandon: “Le dices que soy de Administración para que no haya broncas. No te van a pegar, solo te aventarán al río”. Al no encontrar evidencias, Jean Meza y otros cuatro amigos fueron liberados.