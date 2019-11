26 obras por casi S/ 50 millones están paralizadas

Síguenos en Facebook

No hay más tiempo que perder. En la región La Libertad hay 26 obras comprendidas dentro del proceso de reconstrucción con cambios que están paralizadas y que urge su pronta culminación.

Esto ocurre a pesar de que cada una de estas obras son de suma importancia para la población, y, lo que es más cuestionable aún, cuentan con un presupuesto asignado.

En efecto, son casi 50 millones de soles que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a las diferentes unidades ejecutoras para que puedan hacer realidad cada una de estas obras.

AGUA Y CAMINOS

De acuerdo a los datos y las estadísticas ofrecidas por la Contraloría General de la República, el 70% de las obras detenidas tiene relación con renovación de sistema de riego y captación de agua a través de reservorios; mientras que otro 30% tiene que ver con el mejoramiento de carreteras y caminos vecinales.

Las obras paralizadas están situadas en las provincias de Virú, Otuzco y Julcán; sin embargo, esta situación solo es la punta del iceberg en el grave problema que significa el no tener equipos técnicos que elaboren expedientes y que saquen adelante los procesos de licitación.

En consecuencia, hay una ineficiente inversión del presupuesto asignado para los proyectos.

SITUACIÓN CRÍTICA

Y es que de acuerdo a la versión de los consejeros regionales y el propio alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, hay obras en otras provincias que debieron ejecutarse desde hace más de dos años. Pero, la realidad es que ni siquiera empiezan, a pesar de que, como se ha indicado, hay presupuesto para ello.

Es por este motivo que un día después de que el Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunciara que su Gobierno ha acogido la propuesta de decreto de urgencia de la Contraloría, con medidas de inmediata aplicación para la reactivación de obras paralizadas en todo el país, en la región La Libertad esperan que esto signifique que los trabajos se ejecuten de una vez.

ATRASO

Por ejemplo, la consejera regional por la provincia de Virú, Mirtha Higa Urquiaga, reveló ayer que recién se está licitando la ejecución de tres carreteras interprovinciales que quedaron destruidas tras el fenómeno El Niño de 2017.

“Recién una empresa ha ganado la buena pro para la ejecución de la obra. Son carreteras que nos van a unir con Santiago de Chuco y Julcán. De lo que todavía no se sabe nada es sobre la reconstrucción de pistas y veredas por casi 24 millones de soles. La unidad ejecutora de estas obras es la Municipalidad Provincial de Virú”, agregó

PREOCUPACIÓN

En tanto, el consejero por la provincia de Chepén, Juan Díaz Sánchez, comentó que en su pueblo no hay obras paralizadas porque ninguna todavía ha empezado a ejecutarse, debido a la falta de expedientes técnicos.

"Creo que se le debe dar prioridad a la construcción del canal Lurifico, situado en el sector Chepén Alto, cuya inversión es de 9 millones 778 mil 546 soles", precisó.

Cabe indicar que la unidad ejecutora de esta obra estaba asignada al Ministerio de Agricultura y Riego, pero luego se la cedieron a la Municipalidad Provincial de Chepén.

Díaz señaló, además, que durante las lluvias de marzo de 2017, al menos 13 instituciones educativas se vieron afectadas en su infraestructura. No obstante, aún no se ha podido intervenir en ninguna de ellas debido a que los terrenos donde se han levantado no están debidamente saneados.

LENTITUD

Un problema similar se registra en la provincia de Ascope, donde instituciones educativas como César Vallejo, Víctor Marquez y Virgen de la Puerta de Roma no pueden ser reconstruidas por tener problemas pendientes con la titulación de los predios donde están edificadas.

"Lo que es más preocupante es que obras de encauzamiento en las quebradas Mala Alma, en Sausal, Pongochongo, en Santiago de Cao, no inician. Tampoco se hace nada en el puente Cariaga, que colapsó durante el fenómeno El Niño de 2017. Esto último es porque no se ponen de acuerdo en quién ejecuta la obra; es decir, no se deciden si lo hace la empresa concesionaria o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)", manifestó el consejero por Ascope, Grego Quiroz.

PRIORIDAD

Quizá las obras definitivas de mayor importancia en Trujillo son la canalización de las quebradas San Ildefonso, San Carlos y León.

En un inicio, la unidad ejecutora de estas obras estaba a cargo del Gobierno Regional de La Libertad. Empero, el gobernador Manuel Llempén Coronel resolvió cederle la responsabilidad de ejecutar estas mismas al Ministerio de Agricultura y Riego.

A pocos meses de cumplirse tres años de las lluvias que activaron las quebradas y provocaron siete huaicos que cayeron sobre Trujillo, los trabajos en las quebradas aún no se han iniciado. Solo se han hecho estudios preliminares y se han lanzado propuestas, pero nada todavía es concreto.

PUENTE

Otra obra que genera gran preocupación es el puente sobre el río Virú. Como se recuerda, la infraestructura colapsó y hace más de dos años se utiliza un puente bailey, que amenaza con caer en cualquier momento, debido a que no está diseñado para permanecer por mucho tiempo en un solo lugar.

En este caso, el puente conecta la Panamericana Norte, donde se registra un alto tránsito de todo tipo de vehículos pesados y livianos.