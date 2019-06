345 casos de violencia sexual en La Libertad

Síguenos en Facebook

La violencia sexual en este siglo todavía es considerada por muchas familias peruanas como un tema fácil de ignorar y, de tal modo, se convierte en lo que los psicólogos denominan un tema “tabú”.

Sin embargo, las cifras en cinco meses no hacen más que generar preocupación en quienes decidieron analizar junto a Correo esta problemática social que hoy tiene convertida a la región La Libertad en la tercera a nivel nacional con más casos, y la mayoría de víctimas de abuso sexual ni siquiera cumplieron los 18 años.

CIFRAS

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de los Centros de Emergencia Mujer, atienden las denuncias de violación sexual, es así que sus estadísticas al final de cada año demuestran cuánto se avanzó al aplicar las políticas de prevención.

Sin embargo, en cinco meses la región La Libertad tiene 345 caso de violencia sexual. De estos, 228 son contra menores de 18 años; 115 casos son contra hombres y mujeres mayores de 18 a 59 años; mientras que dos se registraron en contra de mujeres mayores de 60 años.

“Lo que se viene fortaleciendo más a partir de lo manifestado por la ministra de la Mujer (Gloria Montenegro) es la parte preventiva. Erradicar la violencia tomará su tiempo, pero es importante y necesario la labor preventiva desde la familia, el colegio y con una estrategia en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y con todos los sectores involucrados que tienen este objetivo”, refirió la responsable de los Centro de Emergencia Mujer en La Libertad, Luisa Centurión.

PROVINCIAS

En la provincia de Trujillo está ubicado el distrito con más casos de abuso sexual en la región. Y es el que recientemente apareció como uno de los más inseguros del Perú. Se trata del distrito de Florencia de Mora, que en el año ya tiene registrados 45 casos: 13 fueron contra menores de 18 años, de los que tres son varones, y son mayores de edad otros 13.

¿Pero cuál es el perfil de un potencial abusador sexual? Teniendo en cuenta las primeras estadísticas que hacen referencia al distrito de Florencia de Mora, el past decano del Colegio de Psicólogos de La Libertad, Jorge Solari, le apunta a los adolescentes ( 12-18 años).

“El primer grupo de personas en condiciones de terminar atrapados en el rol de victimarios en estos momentos ni siquiera son adultos pensando en niños, son adolescentes que no tienen mayor conocimiento sobre temas de la sexualidad, que vienen de historias familiares sumamente duras, por lo menos de padres separados, sino ya padres que han abandonado a muchos adolescentes; que tienen a primos, sobrinos, vecinos, y de ahí que se entiende que el 80% de violaciones denunciadas sean a mano de parientes o conocidos”, señaló.

Otra de las características de aquellas personas que se convierten en abusadores está relacionado a la poca capacidad para razonar, y no creer en las relaciones interpersonales.

En otras cifras, el distrito de Trujillo se ubica después de Florencia de Mora con 35 casos, luego sigue La Esperanza con 32 y El Porvenir con 24.

A nivel nacional, Lima es la región que lidera el ranking con 2,238 casos denunciados.

SIN DIFERENCIA

Además es importante señalar que de las 345 denuncias de violencia sexual, en 24 las víctimas fueron varones y solo en dos eran mayores de 18 años.

Sin embargo, el otro problema radica en que el tema “tabú” viene relacionado con la indiferencia o el temor a denunciar por parte de los apoderados. Así lo refiere Luisa Centurión, quien también representa al Ministerio de la Mujer en La Libertad.

“Estamos fortaleciendo la cultura de la denuncia, porque hay muchos casos que no llegan a ser atendidos o judicializados. En el caso del Ministerio de la Mujer estamos constantemente informando sobre los servicios especializados multidisciplinarios que se dan a través del área legal, el área social para la evaluación de riesgos y también el área de psicología. Todas estas áreas trabajan de manera integrada con la Fiscalía y el Poder Judicial”, dijo.

RECOMENDACIONES

En el gobierno regional los casos son seguidos de cerca por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social. La subgerente Luisa Quiroz precisó que trabajan en dos ordenanzas para aplicar las sanciones, y de esta manera trabajar en prevención. “ Se está trabajando en una ordenanza que prohíbe el acoso callejero y también ahora estamos elaborando el cuadro de infracciones y sanciones, estamos coordinando con asesoría jurídica para monitorear y se apliquen las sanciones”, señaló.

Entre las recomendaciones, las autoridades entrevistados por Correo consideraron que promover la denuncia y conversar sobre el temas son primordiales para evitar más abusos sexuales.

Mientras que el past decano del Colegio de Psicólogos, Jorge Solari, insistió en el rol de los padres de familia. “Hay que recordarles a los papás que el dinero no les va a proteger a sus hijos de la violencia de diferentes tipos, lo digo por la gente que vive en sus trabajos y toma sus casas como hoteles, y que en esa dinámica sus niños, por más reglas que tengan, por más televisión, o Internet, igual están expuestos a la barbarie de vivir en una sociedad absolutamente transgresora. Si no quieren pasar por eso, definitivamente lo que deben recordar es que el dinero no es todo y que tienen que cuidar a sus hijos”, indicó.