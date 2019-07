36 meses de prisión a presuntos integrantes de “Imperio Romano"

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra siete imputados de la presunta organización criminal "Imperio Romano", en Trujillo.

El segundo equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad logró que se declare fundado el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra 7 personas, y ordenó comparecencia con restricciones contra 7 imputados. Además una afrontará la investigación fiscal bajo arresto domiciliario por 36 meses.

AL PENAL

Fueron recluidos en el penal El Milagro de Trujillo: ST1 PNP César Wilfredo Ganoza Roldán (43) (a) “Jefe”, “César”, “Tío”, “Ganoza” o “Cabezón”; ST3 PNP Elmer Leoncio Villavicencio Polo (53) (a) “Figura” “Hombre” o “Villavicencio”; S3 PNP Juan Enrique Pintado Peña (26) (a) “Pintado”; S3 PNP Eduardo Andrei Vega Díaz (25) (a) “Muchacho del patrullero”; ST3 PNP Arturo Valeriano Baylón (46) (a) “Don Vale” o “Valeriano”; Leticia Noelia Quezada Valencia (32) (a) “Lety” “Bety” o “Noelia” y Luis Alberto Acevedo Paredes (37) (a) “Pato” o “Luis”.

Mientras que Jessica Elizabeth Polo Figueroa (35) (a) “Gorda” o “Hermana de Lili” afrontará la investigación fiscal bajo arresto domiciliario por 36 meses.

Están con comparecencia con restriccione: S3 PNP Jhon Pool Gonzales Ortecho (27) (a) “Gonzales”, Yubi Wilton Cotrina Gutiérrez (39) (a) “Gordo” o “Wilton”, Yeni Paulina Alcántara Chávez (31) (a) “Yeni”, Gloria Maritza Martinez Moreno (35) (a) “Gloria”, Omar Gregorio Lavado Bobadilla (41) (a) “Cachete” o “Gordo”, José Rodriguez Shapiama (54) (a) “Cumpa” y Rosa Liliana Cisneros Figueroa (38) (a) “Lili".

Todos los que tienen comparecencia con restricciones deberán cancelar al Estado una caución de mil soles cada uno. También deberán firmar su permanencia cada 15 días en Fiscalía, no cometer otro delito doloso, no acercarse a testigos ni a coimputados, no ausentarse del lugar de residencia entre otras reglas de conducta.

Como se recuerda, el ST1 PNP Alfredo Mesías Rafael Vilchez (52) (a) “Rafico” “Rafael” “Lima” “Limeño”, “Ñato” o “Lobo” falleció mientras estaba detenido preliminarmente con orden judicial.

Cabe señalar que, el equipo 2 de la FECOR investiga a “Imperio Romano” por ser una organización criminal integrada por efectivos policiales cuyo delito fin es contra la administración pública en su modalidad principal de cohecho, está organización la integran también investigados que no son policías.