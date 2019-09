60 muertes de bebés prematuros en este 2019

Síguenos en Facebook

Entre enero y agosto de 2019, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, de acuerdo con la Gerencia Regional de Salud, se han registrado 35 muertes de bebés prematuros. Y, como sucedió en la región Lambayeque, las causas también están relacionadas a la falta de incubadoras, camas hospitalarias y el número reducido de profesionales.

El especialista Hugo Peña Camarena, jefe del área de Pediatría del Hospital Regional, contrariamente a lo dicho por la gerencia de Salud, afirmó que hay 37 casos confirmados, lo que evidencia una responsabilidad que nadie quiere asumir.

Es importante tomar en cuenta que en el mismo hospital, durantes los primeros ocho meses del año 2018, se habían registrado 25 muertes de bebés prematuros.

EMERGENCIA

En sesión de consejo regional, la situación expuesta en su edición de ayer por diario Correo fue punto de debate. Los 15 consejeros regionales discutieron la posibilidad de la declaratoria de emergencia de las áreas de neonatología de los hospitales Regional y Belén.

Después de varias opiniones, acordaron realizar una sesión de consejo extraordinaria mañana a las 9:00 a.m. para escuchar e interrogar al gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova; al director del Hospital Regional, Augusto Aldave Herrera; y al director del Hospital Belén, Juan Valladolid Alzamora.

HOSPITAL REGIONAL

Retomando lo declarado por Hugo Peña, el médico solicitó al gobierno atender los pedidos en cuanto a infraestructura, personal y equipamiento que necesitan en el área de neonatología.

“A raíz de los 37 fallecimientos que hemos tenido en estos primeros ocho meses del año, nos encontramos muy preocupados por esta situación y analizando el problema encontramos que hay deficiencia de infraestructura. Nosotros tenemos una capacidad para 24 niños y con frecuencia estamos llegando a 30 o más. El otro problema es la falta de equipamiento completo; si bien es cierto tenemos 14 incubadoras, pero solo 5 están operativas al 100% , y necesitamos mayor cantidad de médicos neonatólogos y mayor cantidad de enfermeras”, señaló.

Según Peña, el área de neonatología del hospital regional tiene 24 camas hospitalarias en neonatología, cuando necesitan 35. Además tienen 14 incubadoras, pero por lo menos necesitan 25. Respecto al personal, el área cuenta con 14 médicos, pero se requieren 25, y 45 enfermeras.

HOSPITAL BELÉN

En el Hospital Belén de Trujillo, según el gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova, se registraron 25 muertes de bebés prematuros, y además contradice la versión del doctor Peña, al afirmar que en el Hospital Regional se registraron 35.

“En realidad no solo depende de las incubadoras, sino hay otros equipos en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados intermedios, que tienen que ver con la atención de los recién nacidos; pero también las complicaciones llegan a nuestros grandes hospitales, producto de que en el primer nivel de atención también tenemos brechas”, señaló Vila.

EJECUCIÓN

Sobre las críticas realizadas en torno a la no ejecución del presupuesto, el gerente Constantino Vila asegurá que las reglas del Ministerio de Economía y Finanzas afectan la adquisición de equipos. Precisó que en el 2018 tenían un presupuesto para adquirir incubadoras, pero el dinero fue destinado a finales de setiembre.

“La transferencia de ese presupuesto se dio casi en octubre, y los procesos de licitación conllevan más allá de 90 días. Pero qué es lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, dice que si tú no terminas de ejecutar el presupuesto al 31 diciembre, entonces se revierte el presupuesto y volvemos a cero. Y yo pregunto, ¿acaso la salud se acaba el 31 de diciembre y el 1 de enero todos estamos sanos? No es así”, señaló.

El gerente advirtió que no responsabiliza al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esas son las reglas del ministerio de economía, no lo estoy responsabilizando. Lo que estoy diciendo es que se debe remirar de qué manera se tratan las inversiones en salud, porque no es igual comprar objetos u otro tipo de elementos (…) Estos 6 millones que no se ejecutó el año pasado no se revirtió, hemos pedido nosotros que nos devuelvan el dinero”, manifestó.

CRÍTICAS

Vila Córdova confirmó que asistirá a sesión de consejo este jueves, sin embargo en el pleno hay quienes creen que debería dar un paso al costado en el cargo.

El consejero regional Roberto Portilla aseguró que el gobernador regional, Manuel Llempén, debería cambiar al funcionario, lo mismo con el director del hospital regional, Augusto Aldave.

“Acá hay que ser directos, el gobernador regional debe pensar seriamente en retirar el cargo de confianza al gerente regional de Salud y al director del Hospital Regional, dado los graves casos que se han presentado”, señaló.

En tanto, el presidente de la Federación Médica, César Mimbela, también sostuvo que el gobernador regional debería obtar por nombrar a un nuevo funcionario en la gerencia de Salud.

“Lo primero que se debe de hacer es cambiar al gerente regional de Salud, porque han pasado ocho meses y la situación del sector es de lo peor. Nosotros no creemos que la emergencia vaya a cambiar en algo lo que viene sucediendo (...) La federación exige cambios firmes, y con personas identificadas de la región La Libertad”, aseguró.

Ante estas declaraciones, resulta importante mencionar que el último lunes, en declaraciones a Correo, el gobernador regional Manuel Llempén respaldó a Constantino Vila por la labor que desempeña como líder en el sector Salud. Manifestó que a nivel nacional es uno de los mejores.