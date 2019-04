808 casos de violencia contra la mujer en La Libertad

Síguenos en Facebook

El año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Centro Emergencia Mujer (CEM), en la región La Libertad se perpetraron 10 feminicidios. Otras ocho mujeres se salvaron de morir a manos de sus parejas y los casos fríamente quedaron tipificados como intentos de feminicidio.

En estos cuatro primeros meses del año, no se han registrado feminicidios, pero sí continúan las denuncias de mujeres agredidas física y psicológicamente por sus parejas.

ATENCIÓN

Las cifras del CEM precisan que en estos primeros meses del año ya se han registrado 931 casos atendidos por hechos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.

“Durante el 2018, la región La Libertad registró más de 5 mil casos violencia atendidos por el CEM, de los cuales 4,126 víctimas fueron mujeres”, detalla la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa.

PREVENCIÓN

Ante este contexto, Montenegro sostiene que urge enfrentar esta situación desde los diversos sectores de la sociedad y se requiere de la intervención de las instituciones relacionadas a la administración de la justicia.

En ese sentido, un paso para trazar ese camino del trabajo articulado ha sido la inauguración del Centro de Emergencia Mujer en el distrito de Laredo.

Durante la ceremonia de inaguración celebrada ayer por la mañana, Montenegro aprovechó y pidió a los represenantes de la Fiscalía y Poder Judicial mayor respuesta para brindar protección a las mujeres que son víctimas de agresión.

“Estamos inaugurando un centro de emergencia totalmente moderno y ajustado a la ley para que en una sola declaración todos los agentes sociales tomen en cuenta los riesgos y gravedad del caso y actúen inmediatamente”, comentó la ministra.

RECONOCE

Montenegro reconoció públicamente el trabajo del general PNP, Ricardo Verona, director de la III Macro Región Policial, porque siempre ha puesto todos sus esfuerzos para apoyar el trabajo que busca frenar la violencia contra la mujer.

“La Policía está capacitada y reacciona de manera inmediata ante la denuncia de acoso, violencia contra la mujer. Necesitamos mayor capacidad de respuesta de la Fiscalía y Poder Judicial, que las medidas de protección no demoren tanto”, cuestionó la ministra.

Montenegro Figueroa criticó también el desempeño de algunos médicos que laboran en los institutos de Medicina Legal.

“Todo lo ven lesión leve; yo les pido que tomen su trabajo a conciencia y se pregunten si les gustaría ver a su madre, hermana o hija en esa situación, porque muchas veces por ese informe de lesión leve este delincuente sale libre”, afirmó.

CAMBIOS DE UBICACIÓN

La alta funcionaria reveló que actualmente la región La Libertad ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a los casos de violencia contra la mujer, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para que nuestra región deje ese sitio en la estadística de violencia.

“En La Libertad estamos en quinto lugar en cuanto a violencia, pero no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que ser últimos en violencia. Tenemos que trabajar a nivel de todos los sectores sociales unidos para luchar en contra de la violencia y el acoso”, acotó.

CAMBIOS

Montenegro también informó que Isabel Botton dejará de ser la coordinadora regional del Centro de Emergencia Mujer y en su lugar ingresa Luisa Centurión.

“Agradezco a la señora Isabel Botton, quien trabajó con nosotros hasta hoy y entra en su lugar Luisa Centurión, quien tiene el nuevo perfil que estamos buscando y lo vamos a cambiar en el ámbito nacional, que es la parte preventiva y de campo, de trabajo de campo, de trabajo interrelacionado con las escuelas, centros de salud mental, juntas vecinales de seguridad ciudadana y con alcaldes”, señaló.

CONVENIOS

La Ministra de la Mujer pidió trabajar para firmar convenios con la empresas privadas. “¿Qué harán?, ¿en qué me va a ayudar las empresas privadas?, se preguntarán ustedes (periodistas). Pues bien, me están ayudando a capacitar a mujeres violentadas que ya superaron la crisis y que están ingresando a trabajar a esas empresas. Superando la dependencia económica esa señora ya no regresará con el agresor”, aseguró.

Dijo que en Lima ya hay varias empresas que están apoyando a estas mujeres, por tal motivo se hará lo propio en La Libertad, para que estas entidades privadas les den un cupo de trabajo a dichas mujeres que intentan salir de una crisis de violencia.

DETALLES

Gloria Montenegro explicó que este Centro de Emergencia Mujer inaugurado en la comisaría de Laredo brindará asistencia psicológica, social y legal a las víctimas de violencia las 24 horas del día.

A nivel nacional, a diario se reporta un caso de violencia en los CEM, es decir, actualmente más personas se atreven a denunciar y eso es positivo.

“Con la inauguración de este CEM contribuimos a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de maltrato. No permitamos que exista más agresión, seguimos trabajando de la mano con la Policía Nacional, para erradicar este flagelo que enluta al país”, enfatizó Gloria Montenegro.

A la ceremonia de inaguración del CEM asistieron autoridades políticas, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y representantes de la sociedad civil.

El comisario de Laredo, mayor PNP Eugenio Paz Ramírez, se comprometió a trabajar conjuntamente con todo el personal del CEM.